Tarih Öğrenmek İçin En Önemli Kitaplar

Türkiye’de son yıllarda tarihe artan bir ilgi olduğu gözle görülmekte. Özellikle internetin popülerleşmesinin ardından çok rahat bir şekilde tarihi bilgilere ulaşmak kolay ama bu bilgilerin birçoğu ya yalan ya da abartılmış bir şekilde aktarılmış. Maalesef tarihi doğru bilenlerin sayısı ise son derece az. Bunun sebebi ise insanların komplo teorilerine inanma merakı ve tarihi çok kısa sürede öğrenme arzusu. Ancak tarih öğrenmek sanıldığı kadar kolay olmamakla birlikte çok zor da değildir. Usta tarihçilerin bazı tarih kitapları okunursa kişinin tarih bilgisi ciddi derecede artacaktır.

Nutuk

Mustafa Kemal Atatürk’ün en bilinen kitabı olan Nutuk, 1919 – 1927 yıllarını içerisine alır. Atatürk’ün Samsun’a çıkışından başlayarak yaşadıklarını aktardığı bu kitap tarihi bilgilerin açısından altın değerinde. Çünkü kitabın içinde oldukça fazla belge bulunuyor ve bu da o dönemi anlamak açısından ve özellikle de kitabın doğruluğunu kanıtlaması açısından son derece önemlidir.

Devlet-i Aliyye

Sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın en iyi tarihçilerinden biri olarak gösterilen Halil İnalcık’ın son derece başarılı olan Devlet-i Aliyye serisi belki de Osmanlı Devleti’nin en iyi şekilde okuyucuya aktarıldığı eserdir. Tamamen belgeye dayalı bir eser olan bu eser okunduktan sonra Osmanlı Devleti kişinin kafasında oturmaya başlayacaktır.

Tüfek, Mikrop ve Çelik

Dünyaca ünlü tarihçi Jared Diamond’un Dünya tarihini öğrenme açısından son derece önemli bir eser olan Tüfek, Mikrop ve Çelik, Dünya tarihini okuyucuya oldukça sade ve başarılı bir şekilde aktarıyor.

Dünya Tarihi

J. M. Roberts’in en önemli kitabı olarak gösterilen Dünya Tarihi kitabı adından da anlaşılacağı üzere dünya tarihini anlatıyor. Dünya tarihindeki en önemli olayları tarafsız ve belgeli bir şekilde okuyuculara aktaran bu kitap en iyi dünya tarihi kitaplarından biri olma özelliğini taşıyor.

Bizans İmparatorluğu Tarihi

Dünya tarihinde önemli yer kaplayan devletlerden biri olan Bizans İmparatorluğu, Osmanlı’nın da yakından tanığı devletlerden biridir. Charles Diehl’in yazdığı bu kitap Bizans İmparatorluğu hakkında yazılmış en iyi kitaplardan birisidir. Kaynaklı olması, tarafsız olması ve de yalın diliyle kusursuz bir eserdir.

Felsefenin Kısa Tarihi

Felsefe, pek konuşulmasa da, tarihin önemli alanlarından birisidir. Felsefenin tarihini çok yalın bir anlatımla okuyucularına anlatmayı başaran Derek Johnston, okuyucularına felsefeyi sevdirmeyi de başarıyor.

Avrupa’da Reform Tarihi

Günümüz dünyasını yöneten Avrupa’nın nasıl bu kadar başarılı olduğunu anlatan mükemmel bir eserdir.

Hitler Almanyası

Dünya tarihini değiştiren isimlerden biri olan Hitler’i her yönüyle anlatan tarafsız ve kaynaklı bir eserdir. Bu eseri okuduktan sonra okuyucu, kafasında Hitler’i oluşturacaktır.

Ortadoğu: İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi

Ortadoğu tarihi denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Bernard Lewis’in, hep karışıklığıyla bilinen Ortadoğu’yu en baştan anlatan kusursuz eseridir.