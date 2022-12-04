İphone 12'den gözleri fal taşı gibi açan çılgın kampanya! Bu fiyata hemen tükenir!

Bu fiyata hemen tükenir! İphone 12'den gözleri fal taşı gibi açan çılgın kampanya! İPhone akıllı cep telefonu sahibi olmak isteyenler çıkan yeni modelleri takip etmektedir. Bu modellerden önce çıkan ve çok beğenilen modeller de en çok satın alınan modeller arasında yer almaktadır. Bu markanın çıkardığı seri içerisinde en çok sevilen ve tercih dilen model İPhone 12 modelidir.

İPhone 12 Modellerinde Heyecanlandıran İndirimler!

İphone tarafından yapılan açıklamada yapılacak olan indirimler açıklandı. Bu indirim açıklamalarını bekleyen dünyanın dört bir yanında kullanıcı %30’a varan indirim haberleri ile heyecanlandı. İphone indirim oranlarını açıklarken bu indirimlerin ne kadar süreceği ile ilgili bir açıklama yapmadı. Bu konuda uzman olan kişiler İphone 12 indirimlerinin süresinin çok uzun olmayacağı kısa süre sonra indirimlerin sona ereceğini belirtiyorlar.

İphone 12 indirim modeli olan modelinin depolama alanı 64 GB’tır. İOS 14 işletim sistemine sahip olan bu model 12 MP olup 4 GB RAM kapasitesine sahiptir

haber24.com özel haber