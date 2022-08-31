Avax Coin Nedir? Avax Coin Yorum ve Avax Coin Geleceği

Her ne kadar kripto para piyasasına Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) öncülük etse de piyasa değeri en büyük bu iki kripto para biriminin AVAX coin gibi önemli rakipleri var. Piyasa değeri en büyük kripto paralar arasında yer alan AVAX coin, en iyi Layer–1 blok zincirlerinden Avalanche’ın kripto para birimi. Avalanche, hızlı ve düşük maliyetli altyapısıyla en önemli Ethereum ve Bitcoin alternatiflerinden biri olarak gösteriliyor. AVAX coin ise geleceği parlak bir kripto para birimi olarak dikkat çekiyor.

AVAX coin nedir?

Avalanche, üzerinde akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar yaratılabilen bir blok zincirdir. Bu açıdan Ethereum alternatifi olan Avalanche, yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik, merkeziyetsizlik ve güvenlik üçlüsünü aynı anda sağlamasıyla öne çıkmaktadır. Aave (AAVE), Benqi, Trader Joe gibi birçok önemli proje Avalanche blok zinciri üzerinde yaratılmıştır.

Avalanche ekosisteminin merkezinde ise AVAX coin yer alır. Avalanche ağındaki işlem ücretleri AVAX coin ile ödenir. AVAX, madenciliği yapılan bir kripto para değildir. Avalanche ağının güvenliği ve sürekliliği doğrulayıcılar tarafından sağlanır. AVAX coin, doğrulayıcılara da ödül olarak verilir. AVAX coin ödülleri doğrulayıcılara, doğrulayıcıların tokenlarını ne kadar süreliğine stake ettiklerine göre dağıtılır.

AVAX coin istatistikleri

AVAX coin, 24 Haziran 2020’de gerçekleşen ilk coin arzıyla (ICO) piyasaya çıktı. Bu ICO’da Avalanche projesi 12 milyon dolar gelir elde etti. Temmuz 2020’de gerçekleşen genel satıştan ise 42 milyon dolar toplandı. Eylül 2020’de Avalanche ağı faaliyete geçerken AVAX coin yaklaşık 5 dolardan işlem görüyordu.

AVAX coin maksimum arzı ise 720 milyon coin olarak belirlendi.

AVAX coin satın almak mantıklı mı?

AVAX coin, en büyük piyasa değerine sahip 15 kripto para arasında yer alıyor. DeFi ekosistemi genişlerken blok zincir dünyasında ölçeklenebilirlik, merkeziyetsizlik ve güvenlik üçlüsünü aynı anda yüksek düzeyde sağlayabilmek daha önemli hale geliyor. Bu da Avalanche ağını en önemli Ethereum alternatiflerinden biri yapıyor. Bu nedenle AVAX coin satın almak gelecek için çok iyi bir yatırım olabilir.

AVAX coin nereden alınır?

Kripto para borsalarından kolayca ve güvenle AVAX coin alabilirsiniz. Türkiye’de Bitlo üzerinden Türk lirası ile AVAX/TRY paritesinde işlem yapmak mümkündür.