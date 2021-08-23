Telefonun Pil Ömrünü Uzatmak İçin 7 Yöntem

Günümüzde herkesin elinde akıllı telefon var ve bu akıllı telefonlar herkesin olmazsa olmazıdır. Akıllı telefonlar birçok kişinin hayatını kolaylaştırmakla beraber bazı dertleri de var. Bunların belki de en önemlisi akıllı telefonların pillerinin çabuk tükenmesidir. Ancak öyle yöntemler var ki akıllı telefonun pil ömrünü ciddi derecede artırıyor.



Arkaplandaki Uygulamaları Kapatmak



Birçok kişi uygulamayla işi kalmadığında bile kapatmıyor arkada açık kalıyor. Bu durum pil ömrünü son derece azaltıyor. Bunun için kişinin kullanmadığı uygulamayı arkaplanda kapatmalıdır.



GPS, Bluetooth Gibi Özellikler Gereksizse Kapatılmalı



GPS ve Bluetooth, akıllı telefonlar için çok faydalı özelliklerdir. Ancak bunlar gereğinden fazla kullanılırsa pil ömrünü ciddi şekilde azaltır.

Ekran Parlaklığı



Ekran parlaklığı telefonun pilini etkiler. Gereğinden fazlaysa ekran parlaklığı kısılmalıdır hem bu göz sağlığı için de oldukça faydalıdır.

Pil Tasarrufu



Pil tasarrufu modu her telefonda bulunan oldukça faydalı bir özelliktir. Bu özellik açıldığında telefon performansını kısar ve bu sayede pil ömrü ciddi şekilde artar.

Greenify



Greenify uygulaması arkaplanda açık kalan uygulamaları kapatarak pil ömründen tasarruf sağlar.

Güncellilik



Bir telefonun güncel olması pil ömrünü uzatır. Çünkü güncel bir telefon uygulamalara ayak uydurur.

Orijinal Şarj ve Batarya



Bir telefonun bataryasının ve şarjının orijinal olması çok önemli. Bu sayede telefon aletlere uyumlu olarak pil ömrü ciddi şekilde artırılır.