Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 100’e Yakın Personel Alacak! Peki Kimler Başvurabilir?

Yapılan duyuruya göre 97 personel alımının Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılacağı duyuruldu ve konu hakkında detaylar merak edildi. Yayınlanan ilana göre Savunma Sanayi Başkanlığı’nın personel alımı yapacak olması gündemde yer aldı. Söz konusu ilana göre sözleşmeli personelin mühendis kadrolarına göre alınacağı belirtildi. Peki Savunma Sanayi Başkanlığı personel alımı başvurusu nedir, nasıl yapılır, kimler başvurabilir, başvuru şartları nelerdir? Sizler için haberimizin devamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yaptığı 100'e yakın personel alımı ile ilgili başvuru şartlarını detaylı bir şekilde yazdık.

Başvurmak isteyen adayların 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında başkanlığın internet sitesi üzerinden başvuru yapacakları belirtildi ve gerekli olan bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması hakkında bilgi paylaşıldı. Bilgilerin sınav başvuru ekranında tanımlı olduğu ifade edilirken istenen belgelerin son başvuru tarihi olan 26.09.2022 tarihine kadar sisteme yüklenilmesinin gerekliliği bildirildi. Mesai bitimine kadar Pazartesi günü saat 18.00'a kadar bilgilerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklemelerinden yapılması gerektiği açıklandı. Bunun yanı sıra istenen belgelerin başvuruda elektronik ortamda alınacağı belirtilirken diğer şekillerde ya da posta yoluyla yapılacak olan müracaatların ise kabul edilmeyeceği açıklandı.

İstenen Belgeler Nelerdir, Cumhurbaşkanımız Savunma Sanayi Başkanlığı İş Alımı Nasıl Başvurulur?

Başvurular, adayların başvuru sistemine göre girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecektir ve konu hakkında izlenecek olan yollar da açıklandı. İstenilen bilgilerden herhangi birinin yanıltıcı ya da eksik olması ve girilen bilgilerin hatalı olması durumunda yapılacak olan başvuruların geçersiz sayılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra, belgeler ise özgeçmiş, diploma ya da mezuniyet belgesi, son 6 aya ait vesikalık fotoğraf, dil yeterliliği bakımından YDS sınav sonuç belgesi ve iş yeri ünvan listesi belgesi olarak açıklandı.

Sınav başvuru şartları nelerdir?

İngilizce alanında yapılacak olan seviye dil tespit sınavından en az 80 puan ve üzeri alma, özel ihtisas ve bilgi alanlarında en az 5 sene tecrübe sahibi olma gibi durumların iş başvuru şartları arasında yer aldığı açıklandı.

Türk Savunma Sanayi ürünleri ile ilgili olarak Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Türkiye'den savunma sanayi ürünlerini almaya karar verdiklerini ifade etmiş ve konu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Ankara'ya resmi temaslarda bulunmak üzere geldiğini ifade ederken yapmış olduğu açıklamalar ile de gündemde yer aldı. Türkiye-Macaristan arasındaki savunma sanayi alanındaki işbirliklerine işaret eden Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı, Macar ordusunun Türk savunma sanayi ürünlerini alma kararı aldığını ifade etti.

Bakan önde gelen bir firmadan zırhlı personel taşıyıcı alanında ürün almaya karar verdiklerini bildirdi. Bunun yanı sıra Macaristan'da üretme anlaşmasının yapıldığı hakkında da bilgiler paylaşıldı. Bakan ortak üretimin birinci aşamasında montajın yapılacağını ve ikinci aşamada ise üretim yapılacağını aktarırken savunma sanayi ile ilgili farklı iş birliklerini konuştuklarını da dile getirdi.

Bunlardan birinin Türk İHA'ları olduğunu ifade eden Bakan, Türkiye'nin üretmiş olduğu bu araçların savaş konusunda yeni bir yol olduğunu gösterdiğini anlattı. Bu sebeple İHA alanında işbirliklerini de değerlendirdiklerini ifade eden Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı ülkesinde insansız araçlar için bir test merkezi bulunduğunu da ifade etti. İşbirlikleri için Türk firmalarının buraları da kullanabileceğini vurguda bulunan Bakan, merak edilenleri yanıtladı.