Epic Games Store Ücretsiz Oyunlar Veriyor! 28 Temmuz Son

Oyunseverler tarafından severek kullanılan oyun platformu Epic Games Store her yaz döneminde olduğu gibi bu yaz da ücretsiz oyunlar vermeye başladı. Oyun indirme sayfasına giren herkesin hiçbir ücret ödemeden indirebileceği bu oyunlar kısa sürede büyük ilgi topladı.

Geçtiğimiz günlerde Epic Games Yaz İndirimleri 2022 başladı ve oyunseverler için yüksek oranda indirim yapıldı. Yüzde 75’e varan indirim fırsatı sunan Epic Games’in müjdeleri bitmedi. Yaptığı indirimlerin yanı sıra ücretsiz oyun dağıtan Epic Games, her hafta 2 adet oyunu kullanıcılarına herhangi bir ödeme koşulu olmadan verecek. Bu hafta tüm kullanıcıların erişimine ücretsiz bir şekilde açılacağı açıklanan oyunlar ise Tannenberg ve Shop Titans oldu. 28 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak isteyen oyunseverlerin kampanya bitmeden oyunu kütüphanesine eklemesi gerekiyor.

Peki Tannenberg ve Shop Titans oyunun konusu ne? Tannenberg, bir çevrim içi aksiyon oyunudur. Battlefield tarzı bir oynanışa sahiptir ve hikaye 1. Dünya Savaşı’nın doğu cephesinde geçmektedir. Oyunda savaş döneminden kalma 50’den çok silah ve çok sayıda birlik türü yer alıyor. Bunun yanı sıra 64 oyunculu sekiz harita bulunuyor. Birinci Dünya Savaşını ele alan bu oyun tarih meraklılarının ilgisini üstüne çekmeyi başardı.

Ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan diğer oyun olan Shop Titans ise bir RPG ticaret simülasyonu oyunudur. Söz konusu oyun normalde Steam platformunda ücretsiz bir şekilde yer alıyordu. Epic Games Store da bu oyunu bu hafta kütüphanesine eklemiş oldu.

TANNENBERG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Tannenberg oyunu için minimum sistem gereksinimleri de paylaşıldı. İşletim Sistemi olarak minimum Windows 8/10 64 Bit olması ve işlemci olarak da Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz, AMD CPU Phenom II X4 940 olması bekleniyor. Oyunu konforlu bir şekilde oynamak isteyenlerin ise 4 GB RAM’i olması gerekiyor. Ekran Kartı olarak ise Geforce GTX 960M / Radeon HD 7750 or higher, 2GB video card memory gerekiyor. Oyunu yüklemeden önce kullanılabilir alanınızda 8 GB’lık boşluk olduğunu ve DirectX sürümünüzün 10 olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.

Oyunun en rahat oynandığı önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekildedir; İşletim Sistemi olarak en az Windows 10 64 Bit kullanmanız gerekmektedir. Ekran kartı için önerilen ise 4 GB video card memorydir. 16 GB RAM ve DirectX 11.sürüm ile oyununuzu hiç takılmadan oynayabilirsiniz.

Siz de Epic Games Store’a yeni üye olarak veya eski kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak Tannenberg ve Shop Titans isimli bu oyunları 28 Temmuz tarihine kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ücretsiz oyunların yanı sıra yüzde 75’e varan indirimi de unutmayın ve istek listenizde olan oyunları indirim bitmeden kontrol edin. Oyuncular arasında popüler olan çok sayıda oyun şu an yüksek oranda indirime sahiptir.