Amazon Ev Robotu Astro'yu Duyurdu

Şirket, evde değilken evcil hayvanları, insanları veya ev güvenliğini kontrol etmenin uzaktan kontrol edilebileceğini söyledi. Ayrıca otomatik olarak bir evde devriye gezebilir ve olağandışı bir şey tespit ederse ev sahiplerine bildirim gönderebilir.

Amazon, "tekerlekli Alexa" dan daha fazlası olduğunu ve ona kişilik kazandırmak için bir dizi hareket ve ifadeyle programlandığını söyledi. Astro'dan "beatbox" yapmasını istediğini gösterdi - ve robot hip-hop ritimleri çalarken başını salladı ve ifadeler verdi. Amazon ayrıca gizlilik endişelerini önceden gidermeye hevesliydi.

Astro'nun "sınır dışı" bölgelerle ayarlanabileceğini, bu nedenle belirli alanlara giremeyeceğini veya "rahatsız etmeyin" olarak ayarlanabileceğini söyledi. Ayrıca kameraları ve mikrofonları kapatmak için düğmelere sahiptir - ancak kapatıldıklarında hareket etme yeteneğini kaybeder.

Küçük robot ayrıca kafasından çıkan genişletilebilir bir "periskop" kamera ile donatılmış olarak geliyor. Amazon, evden çıktıktan sonra bir gazlı ocağın açık bırakılıp bırakılmadığını kontrol etmek için bir örnek gösterdi.

Teknoloji ve perakende devi, 999,99 dolarlık (740 £) robotun yaşlılara yardımcı olabileceğini öne sürdü.

CCS Insight'ın baş analisti Ben Wood, "Astro, Amazon'un cesur bir hamlesi, ancak robotlardaki uzmanlığı ve tüketicilerin günlük yaşamlarına daha fazla entegre olma arzusu göz önüne alındığında mantıklı bir adım" dedi.

Bazı rakiplerin aksine Amazon, "son derece deneysel ürünleri pazara sunmaya ve müşterilerin nasıl tepki verdiğini görmeye istekli" dedi.

"Bir bilim kurgu romanından bir şeye benzeyen ürünler sunmak, Amazon'u tüketicilerin ve yatırımcıların gözünde yenilikçi bir şirket olarak konumlandırıyor" dedi.

Amazon, robotun bu yıl içinde gönderileceğini söyledi - ancak yalnızca ABD'de. Ve ilk, sınırlı çalıştırmadan sonra fiyatının 1.449.99 dolara çıkacağını söyledi. Wood, "Astro robotunun ABD pazarında kullanıma sunulduğunda dakikalar içinde tükeneceğine inanıyorum" dedi. "Öngörülebilir gelecekte Birleşik Krallık'ta sevk edilmeyeceğine üzüldüm."

Şirket, 2018'den itibaren Alexa kontrollü mikrodalga fırın gibi sıra dışı akıllı ev teknolojileri ürettiği biliniyor. Geçen yılki etkinlikte Amazon, uçan bir kapalı alarm drone'u ile dikkatleri üzerine çekti. Always Home Cam, olası bir izinsiz giriş algılarsa dağıtım bölmesinden başlatılır ve bir video beslemesiyle kontrol etmek için bir evin etrafında uçabilir. Ancak piyasaya sürülmedi ve geçen yıl daha fazla ayrıntı yayınlanmadı.

Bunun yerine Salı günü Amazon, erken benimseyenler için drone'u sınırlı bir şekilde satın almak için davet listesini açtığını söyledi - ancak yaygın kullanılabilirlik için tarih vermedi.