NFT Nedir, Nasıl Yapılır? Son dönemlerde teknoloji dünyasında sıkça duyulan NFT, kripto severler ve sanatçıların ilgi odağı olmuş durumda. Değişmesi mümkün olmayan para anlamına gelen NFT, bir kripto para birimi olarak da düşünülebilir. Birçok sanatçı resim, müzik, video ve fotoğraf gibi çalışmalarını gerekli şartları yerine getirdikten sonra NFT formatı üzerinden satışa çıkarmaya başlamıştır. Birbirinden farklı ve eşsiz olan NFT sanat eserlerinin satışını yapmak istenildiğinde birçok site satış yapmanıza olanak sağlıyor. Ücretsiz NFT çizimleri yapma şansı veren site ise pixilart.com dur. Görsel bir NFThazırlamanıza imkan sağlayan bu site NFT Nasıl Yapılır? sorusunun çözümünü bizlere veriyor. ‘’Start Drawing’’ kutucuğuna tıkladığınızda sayfa boyutu belirledikten sonra çizimlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz.

NFT Nasıl Satılır?

Tasarımını yaptığınız sanat eserinin satışını yapmak istiyorsanız bunu sağlayacak pek çok popüler site mevcut. NFT satışının yapıldığı en bilindik ve kullanıcısı en çok olan site opensea.io isimli web sitesidir. Site üzerinden ETH para birimini kullanarak alım, satım yapabilirsiniz. Eserinizi site üzerine yükleyip NFT formatına çevirmeniz gerekmektedir aksi takdirde ürünü yükleyemezsiniz ve satışını yapamazsınız. Bunun için gerekli birkaç şart vardır. Opensea.io sitesi sizlere eserlerinizi NFT formatına çevirip pazarda satma imkanı sunmakla birlikte siteye üye olduktan sonra ‘’MetaMask’’ hesabınızı bağlamanız gerekmektedir. Çünkü sattığınız eserler ancak bu yöntemle cüzdanlarınıza gelebilir.

MetaMask Nedir?

Tarayıcı üzerinde çalışan, Ethereum işlemlerinizi yapabilmenize olanak sağlayan bir cüzdandır. Google Chrome üzerinden web mağazası aracılığıyla kolaylıkla indirip kullanabilirsiniz. İndirme aşamaları şu şekilde ilerlemektedir;

• Google web mağzasını ziyaret edin ve MetaMask yazıp tarayıcı üzerine kurun.

• İndirdikten sonra sağ üstte MetaMask uzantısına tıklayıp size hesabınızın olup olmadığını soracaktır.

• ‘’Crate a Wallet’’ butonuna basıp en az 8 haneden oluşan bir şifre girmenizi isteyecektir.

• Şifrenizi belirledikten sonra cüzdan uygulamanız size 12 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verecektir. Bu anahtar kelimeleri çok iyi saklayıp not almalısınız eğer şifrenizi unutursanız sadece bu anahtar kelimler ile erişim sağlayabileceksiniz ve ETH varlığınız güvenli kalacaktır.

• MetaMask cüzdanınız sizden verdiği anahtar kelimeleri karışık olarak verip bunu sizden doğru şekilde girmenizi isteyecektir. Düzgün bir şekilde kelimeleri yazdıktan sonra cüzdanınız kullanıma hazır hale gelicektir.

Aynı zamanda ios ve android işletimli telefonlarınıza da indirmeniz mümkün. MetaMask kullanımı kolay ve güvenilir olduğundan en çok tercih edilen ETH cüzdanlarından biridir. Kolaylıkla işlem yapmak istediğiniz sitelere bağlayıp ETH çekimlerinizi veya gönderimlerinizi yapabilirsiniz.