Türk Telekom İnternet Fiyatlarına Zam Geldi

Türk Telekom'un zamlı yeni tarifelerinin sabit internette yürürlüğe girdiği öğrenildi ve konu hakkında detaylar teknoloji gündeminde yer aldı. Fiyat artışı 2022 senesine %22'yi bulan oranlarda olmuş ve paket fiyatları gündemde yer almıştı. Bugün itibarıyla var olan fiyatlara %23 oranında bir zam yapıldığı açıklandı ve gerçekleşen toplam zam miktarı merak konusu oldu. Sizler için haberimizin devamında son 6 ayda %43'e varan zam oranları ve internet paket fiyatları hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki artış sebebiyle gerçekleşen zamlara bir yenisi daha eklenmiş oldu ve sabit internet fiyatlarına %23 oranında bir artış yapıldığı öğrenilmişti. Bugün itibarıyla Türk Telekom'da geçerli olan yeni internet tarifelerinin ücretleri de açıklandı ve detaylar araştırıldı. 2022 yılında %22 oranında yaşanan artışlar sabit internet paketlerinde geçerli olmuştu. Türk Telekom'un sabit internet paketleri 2021 senesi sonundan bu yana %43'ü bulan oranlara çıkmış ve önemli bir artış yaşamıştı.

1 Haziran 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında şirketin internet sitesinden duyurduğu fiyatların geçerli olacağı öğrenildi ve 16 Mbps'lik internet paketinin aylık fiyatı açıklandı. Söz konusu internet paketinin aylık fiyatının 129 TL çıktığı belirtilirken yapılan zam oranı da dikkat çekti.

Bilinmeyen numara nasıl sorgulanır, sorgulama nasıl yapılır, Türk Telekom Turkcell Vodafone bilinmeyen numaralar nasıl öğrenilir?

Bazen bilinmeyen numaralar kişileri aradığında bu numaraların kime ait olduğunu öğrenmek adına sorgulama işlemi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu bu sorgulama işlemi bilinmeyen numaraların kime ait olduğunu öğrenmek için pek çok farklı şekilde gerçekleşebilir. Saniyeler içerisinde telefon operatörlerine göre kullanıcılar ücretsiz olarak sorgulama işlemini yapabilmektedir. Sizler için ücretsiz bir şekilde numara sorgulama işleminin nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde yazdık.

Pek çok yol arayan numaranın kim olduğunu öğrenmek için mevcuttur. Arama yapılan GSM operatörüne göre arayan numaranın kim olduğunu sorgulama yöntemi farklılık gösterebilmektedir. Konu hakkında detaylara ulaşabilmek için başvurulması mümkün olan pek çok yöntem bulunurken arayan kim numara sorgulamasını gerçekleştirmek de önemli bir noktadır.

Yapılan sorgulamalar sonucunda kişileri arayan ve bilinmeyen numaranın kime ait olduğunun sorgulanması Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom operatörleri üzerinden gerçekleştirilir. Arayan kişinin bilgilerinin farklı bir kişiyle paylaşılmasına izin vermemesi durumunda anlatılan yöntemlerden kesin bir sonuç alınamaması da mümkündür. Yapılması gereken tek şey böyle bir durum karşısında Cumhuriyet Savcısına başvuruda bulunmak olacaktır. Dilekçe ile yazılı olarak Cumhuriyet başsavcılığına başvurular yapılabilir.

Bilinmeyen ve arayan numaranın Vodafone operatöründen olduğu düşünülüyor ya da bu durumdan emin olunuyor ise izlenmesi gereken yollar şu şekilde olmaktadır. Herhangi bir operatörden arayan numaranın kime ait olduğunu öğrenebilmek adına 11842 numarasını aramak gerekir. Bu numarayı arayarak son 24 saat içerisinde sorgulama gerçekleştiren kişiye ait olan numarayı arayan kullanıcının ismi ve soyadı kolaylıkla öğrenilebilir.

Eğer arayan numara kim sorgulaması Turkcell operatöründe yapılacak ise numara sorgulama Turkcell hizmeti bu durum için kullanılabilmektedir. İlk olarak cep telefonu bölümünden mesaj bölümü açılır ve mesaj kısmı sorgulaması gerçekleşecek olan 10 haneli telefon numarası yazılarak hazırlanan mesaj 2200'a gönderilir. SMS'in gönderilmesi ardından 11832 numarasının tuşlanması ardından kimliği öğrenmek istenen kişinin ismi ve soyadı bilgileri çıkmaktadır.