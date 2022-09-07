Tiktok'ta Milyarlarca Kişinin Hesabı Tehlikede Mi? Güvenlik Açığı Mevcut İddiaları Gündemde

Şirketin gündeminde bilgisayar korsanlığı ile ilgili bazı durumların yaşandığı iddia edildi ve potansiyel olarak milyarlarca kişinin hesap ayrıntılarının tehlikeye atıldığı yönünde ifadeler kullanıldı. Sosyal medya uygulamaları arasında bulunan TikTok bir süredir oldukça popüler bir şekilde pek çok kullanıcıya sahip. Fakat TikTok hakkında ortaya atılan son iddialara göre önemli bir güvenlik açığının mevcut olduğu öne sürüldü ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Şirketin Twitter'a bir açıklama gönderdiği ve söz konusu iddiaların araştırılması sonrasında bir ihlal kanıtının bulunmadığı ifade edildi. WeChat ve TikTok hesapları hakkında bilgisayar korsanlığı forumunda yaklaşık olarak 2 milyardan fazla giriş içeren bir veri ihlali iddiasının dolandığı dikkat çekiyordu. Öne sürülen iddialara göre hacker grubun TikTok kayıtlarını güvenli olmayan bir bulut sunucusundan aldığı belirtildi.

Bilgisayar korsanlarının söz konusu platformun verilerinin bir örneğini yayınladığı öne sürülürken güvenlik araştırmacısı Troy Hunt ise bu bilgilerin zaten kamuya açık olduğunu söyledi ve ihlal olmadan alınabilecek olan veriler hakkında konuşulduğunu belirtti. Verilerin genel anlamda oldukça yetersiz olduğunu ifade eden Hunt söz konusu şirketin ihlali reddetmesi halinde bile veri tabanında bulunan bilgilerin farklı yollardan gelmiş olabileceğini açıkladı.

Öne sürülen tüm bu iddialar sonrasında TikTok bu açıklamaları yalanlamayı ihmal etmedi ve söylenenlerin doğru olmadığını ifade etti. Popüler video paylaşım platformu olan Tiktok'tan bir hacker grubunun kullanıcı verilerini ve kaynak kodunu elde edebildiğine dair iddialar yalanlandı.

TikTok sözcüsü de söz konusu şirketi güvenlik ekibinin bir güvenlik ihlali kanıtı bulamadığını açıklarken var olan veri örneklerinin herkese açık olduğunu belirtti ve veri tabanlarının ele geçirilmesi dolayısıyla bu söylentilerin çıkmadığının doğrulandığını açıkladı. Konu ile ilgili olarak TikTok kullanıcılarının herhangi bir proaktif eylemde bulunmamaları gerektiği de söylenildi.