Apple, Netflix Tipi Uygulamalara Kayıt Bağlantısına İzin Verecek

Apple, "okuyucu uygulamaları" dediği şeyde yapılan değişikliğin 2022'nin başından itibaren küresel olarak uygulanacağını söylüyor. Değişiklik, beş yıllık bir soruşturmayı kapatan Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC) ile kabul edildi. Anlaşma, şu anda ABD'de Apple'a açılan bir davaya konu olan oyunlardaki uygulama içi satın alımları etkilemiyor.

Şu anda uygulama geliştiricilerin Apple'ın uygulama içi satın alma sistemlerini kullanmaları gerekiyor ve genellikle kullanıcıları başka bir yerden içerik satın almaya yönlendiremiyorlar. Bu, bazı uygulamaların yalnızca zaten başka bir yerde edinilmiş bir aboneliğiniz varsa çalıştığı ve kaydolabileceğiniz web sitelerine uygulama içi bağlantılar sunmadığı anlamına gelir.

Apple, anlaşmanın "okuyucu uygulamaları geliştiricilerinin, kullanıcıların gizliliklerini korurken ve güvenlerini korurken uygulamalarını ve hizmetlerini kurmalarını ve yönetmelerini kolaylaştırmasına yardımcı olacağını" söyledi.

Apple şu anda uygulama içi satın alımlarda ila %30 arasında bir komisyon alıyor - App mağazası, firmanın "hizmetler" segmentinden elde ettiği yaklaşık 54 milyar dolara (39 milyar sterlin) önemli bir katkıda bulunuyor. JFTC, soruşturmasının ana hatlarını çizerek, anlaşmanın "okuyucu uygulamalarını" kapsadığını söyledi.

Apple, bunun önceden satın alınmış içerik sağlayan uygulamaları veya "dijital dergiler, gazeteler, kitaplar, ses, müzik ve video" aboneliklerini içereceğini söylüyor. Ancak değişiklikler, App Store kurallarının şu anda Fortnite geliştiricisi Epic Games ile yüksek profilli bir ABD yasal anlaşmazlığının konusu olduğu oyunları kapsamıyor. En son haberlere tepki gösteren Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, Apple'ı "böl ve yönet" stratejisine teşebbüs etmekle suçladı.

Apple, App Store'u nasıl çalıştırdığı konusunda başka yasal zorluklarla karşı karşıya. Salı günü, Güney Kore Ulusal Meclisi, onaylandıktan sonra Apple ve Google'ın uygulamalardan yalnızca uygulama içi ödeme sistemlerini kullanmalarını istemesini engelleyecek bir yasa tasarısını onayladı. Apple daha önce Verge'e faturanın diğer sorunların yanı sıra "diğer kaynaklardan dijital ürünler satın alan kullanıcıları dolandırıcılık riskine sokacağını" söylemişti.

Perşembe günü, uygulama içi satın alma sisteminin gerekli kullanımı konusunda Hindistan'daki firmaya karşı başka bir dava açıldı. Reuters'e göre dosyalamada, "%30'luk komisyonun varlığı, bazı uygulama geliştiricilerinin piyasaya asla giremeyeceği anlamına geliyor... bu da tüketicilere zarar verebilir" dedi. Apple ayrıca Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nin App Store bağlantılı rekabet incelemesiyle karşı karşıya.