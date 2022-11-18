Türk Telekom, Turkcell, Vodafone bedava internet vermeye başladı! Hediye internet nasıl alınır?

Hediye internet nasıl alınır? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone bedava internet vermeye başladı! Bunun yanında bazı GSM şirketleri müşterileri tarafından beğenilerek kullanılan kampanyalarını sürdürmeye devam etme kararı aldı. Yapılan kampanyalara baktığımızda müşterilere sunulan internetin yanında bazı sitelere girildiğinde kotadan yememe gibi farklı hizmetlerde getirilmiş durumda. Bu yenilikçi hizmetler özellikle gençlerin oldukça hoşuna gitmiş gibi görünüyor.

Fırsatı Kaçırmayın

Yeni açılmış firmaların yanında yılların köklü GSM firmaları da çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Turkcell müşterilerine mobil uygulaması üzerinden etkinliklere katılma hakkı tanıyor.

Salla Kazan isminde ki etkinlikte telefonunuzu salladığınız anda birçok ödüle kavuşma şansı oluyor. Hediyeler arasında sosyal medya üzerinde kullanabileceğiniz internet paketlerinin yanında ücretsiz her sitede kullanabileceğiniz internet paketleri de bulunuyor.

Vodafone ise müşteriler tarafından sevilen kendi paketini belirle kampanyasını sürdürmeye devam ediyor. Bu kampanyaya göre neye ihtiyacınız varsa ona ağırlık verebilme şansınız oluyor.

Kullanmayacağınız kısa mesaj ve konuşma hakkı gibi hizmetleri daha az alarak paketin ücretini düşürebiliyor ve bu hizmetler yerine daha fazla internet paketi almayı seçebiliyorsunuz.

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