Getir ve Getiryemek Çöktü mü? Getir Açılmıyor Açıklama Geldi mi?

Yaptığı kampanyalarla ve kullanıcılara dağıttığı kuponlarla herkesin gönlünde yer edinen Getir ve Getiryemek, son 1 saattir erişime açık değil. Kullanıcılar uygulamaya girdiğinde bekleme ekranı ile karşılaşıyor ve sipariş veremiyor.

Ülkemizde en çok kullanılan online perakende uygulaması olan Getir, hem internet sitesinde hem de mobil uygulamasında hizmet veremiyor. Uygulamaya girdiğinde bekleme ekranında kalan kullanıcılar, sorunun sadece kendilerinde olup olmadığını ve sorunun ne zaman düzeleceğini öğrenmek için Twitter’a akın etti. Kullanıcılar, Getir’den bir açıklama beklerken Getir hala bir açıklama yapmadı ve uygulamaya erişimi açmadı. Yaklaşık 1 saattir erişim problemi yaşanan uygulama, kullanıcıların isyan etmesine sebep oldu.

Acil market veya yemek ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar sorunun çözülmesi için Getir’in çağrı merkezine arka arkaya aramalar yapmaya başladı. Bazı kullanıcılar da Getir’i kullanmaktan vazgeçti ve başka online alışveriş ve yemek platformlarına yöneldi. Ancak bu uygulamalarda da yoğun erişim talebi nedeniyle aksaklıklar yaşanmaya başladı. Ülke genelinde gerçekleşen bir erişim problemi olan Getir uygulamasında çeşitli çalışmaların yapıldığı düşünülüyor. Geçmiş zamanlarda yaşanan Getir çökmeleri genellikle ya ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarından kaynaklanıyordu ya da sitede yapılan bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları bu erişim sorununa neden oluyordu.

Getir çöktü mü diye soran ve merak eden kullanıcılar, Getir’in yapacağı açıklamayı dört gözle bekliyor ve bu mağduriyetin giderilmesi için kendilerine kupon tanımlanmasını istiyor. Henüz nedeni belli olmayan bu erişim sıkıntısının en kısa sürede çözülmesi ve bir açıklama yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer vereceğiz.

GETİR NEDİR?

Getir, kurucusu Nazım Salur tarafından, insanlara 3 dakika içinde taksi gidebiliyorsa neden diğer ihtiyaç ürünleri de gidemesin mantığı ile 2015 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Orijinal iş fikri ile tüm ülkeye hatta dünyaya örnek olan getir, neredeyse tüm illerde hem market, hem restoran hem de su hizmeti veriyor. Bunların yanı sıra büyük şehirlerde taksi ve araç kiralama hizmeti de vermektedir. Kullanıcılar daha uygun fiyata alışveriş yapabilsin ya da yemek yiyebilsin diye sık sık kupon verilmekte ve kampanya oluşturulmaktadır. Kullanıcıların sipariş ettiği şeyler en geç 40-50 dakika içinde teslimat adresine ulaşmaktadır.