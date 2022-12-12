Az evvel banka borcu olanlara göbek attıran haber resmen verildi! Borçlarınız tek kalemde silindi

Borçlarınız tek kalemde silindi. Az evvel banka borcu olanlara göbek attıran haber resmen verildi! Banka borcu olan kişilere son dakika açıklamaları Başkan Erdoğan tarafından geldi. Başkan hizmetleri resmen açıkladı ve vatandaşlar yapılandırma kapsamında bankalara akın etmeye başladı. Uzun bir süredir konuşulan kredi kartı borcu affı sonunda gündeme geldi. Bakan Nebati tarafından ilk duyurulan çalışmanın kapsamının Başkan Erdoğan tarafından tamamlandığı belirtiliyor. Başkan yapmış olduğu açıklamalarda kredi kartı borcu olan vatandaşlarımıza müjde! Şeklinde açıklamalarda bulundu.

2500 TL Siliniyor Şok Gelişme!

Bu süreçte 2500 TL tutarından az borcu olanların borçları T.C. devleti tarafından siliniyor. Erdoğan bankalara talimat vererek 2500 TL kart borcu olanların borçlarının silineceğini dile getirdi. Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar son günlerde avantajlı hizmet kampanyası kapsamında gerçekleşiyor.

Böylelikle hızlı hizmetlerden yararlanarak kişiler en iyi fırsatlardan yararlanma fırsatlarına sahip oluyorlar. Borçları silinen kişiler böylelikle yapılandırma kapsamında kolay bir ödeme olanağından da yararlanma fırsatına erişiyor.

2500 TL üstünde borcu olanlara faizsiz yapılandırma seçeneği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sunulan fırsat kampanyası olarak kabul ediliyor. Bu fırsatı yakalamak ve bu fırsattan yararlanmak isteyenler çok daha detaylı haberlerin çıkmasını bekliyor.

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