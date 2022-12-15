Herkesin Uzun Süredir Merakla Beklediği Özellik WhatsApp'a Geliyor!

Meta eski ismiyle Facebook, özellikle iOS kullanıcılarının yıllardır beklediği özelliği nihayet 2023 yılında getirmeye hazırlanıyor. Yeni beklenen güncelleştirme de 'Resim İçinde Resim' özelliği ile kullanıcılar WhatsApp üzerinden görüntülü konuşma yaptıkları sırada arka planda farklı uygulamaları çalıştırabiliecek. Şirket son yaptığı açıklama da 2022 yılına ait yaptıkları güncelleştirmeler ve yeni getirilen özellikler ile ilgili bilgiler verdi.

Popüler bir uygulama olan WhatsApp, bildiğiniz gibi bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden birbirlerine metin, sesli ve görüntülü mesajlar gönderebilir ve arama yapabilirler. Uygulama, aynı zamanda dosya paylaşımı ve bildirimler gibi özellikleri de sunmaktadır. Yeni gelecek olan özellik sayesinde özellikle görüntülü görüşme yapan kullanıcıları sevindirecek. Siz arkadaşlarınız ile görüntülü konuşurken arka planda istediğiniz uygulamaları kullanabileceksiniz.

iOS kullanıcılarına gelecek olan "Resim içinde Resim" (picture-in-picture) adlı özellik sayesinde, görüntülü aramalar sırasında arama ekranını küçülterek farklı işlevleri yerine getirebilecekler. Örneğin, hazlihazırda FaceTime uygulamasını kullanırken aramayı küçültüp başka uygulamaları kullanabiliyordunuz aynı özellik WhatsApp'a geliyor. Ayrıca bu özellik zaten Android işletim sisteminde mevcut.

Şirketin yaptığı diğer açıklama da 2022 yılına ait WhatsApp aramalarına gelmiş olan yeni özellikler:

32 kişiye kadar aramalar: WhatsApp'ta yapılan görüntülü ve sesli aramaların sayısı artırıldı. Aramalara 32 kişiye kadar katılımcı eklenebiliyor. Önceki miktardan tam olarak dört kat daha fazla kişi aramaya katılabilecek. Bu özellik, kullanıcıların daha büyük gruplarla birlikte arama yapabilmelerini sağlıyor.

Arama linkleri: Bu özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp'taki aramaları için bir arama linki oluşturabiliyorlar. İnsanları grup aramasına davet etmek daha kolay hale geldi. Yeni eklenen bu özellik sayesinde kullanıcılar daha basit bir şekilde arama grupları oluşturabilecekler.

WhatsApp'taki aramalarda katılımcılara uzun basarak sessize alma ve mesaj atma özelliği: Katılımcının üzerine uzun basıldığında önünüzde yeni bir ekran beliriyor. Bu ekranda iki seçenek bulunuyor: sessize alma ve mesaj atma. Bu sayede, aramalardaki katılımcıları sessize alma veya onlara mesaj atma işlevlerini kolayca yerine getirebiliyorsunuz. Bu özellik, kullanıcıların aramalardaki katılımcılarla daha etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlıyor.

Renkli dalga biçimleri: WhatsApp'ta kamerası kapalı kişilerden kimin konuştuğunu görmenize yardımcı olan "renkli dalga biçimleri" adlı bir özellik eklendi. Bu özellik sayesinde, kamerası kapalı kişilerden kimin konuştuğunu görebilirsiniz. Örneğin, bir arama grubunda kamerası kapalı bir kişi konuştuğunda, renkli dalga biçimleri bu kişinin sesini görsel olarak göstererek size bunu bildirir. Bu sayede, kamerası kapalı kişilerden kimin konuştuğunu anlamanız daha kolay hale gelir. Bu özellik, kullanıcıların arama gruplarındaki iletişimini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.