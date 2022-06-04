VR Gözlük Nedir?

Bu bir bilgisayar oyunu veya bir simülasyon olabilir. Oyun oynayan bir kişi aslında o sanal dünyaya girmiş sayılabilir. Ama bunu bir monitör ve kasa yardımıyla yapıyor olacaktır. Dilimizde sanal gerçeklik olarak tanımlanan VR Gözlük, sanal dünyalara monitör yardımı olmadan kendi gözlerimizle görmemizi sağlayan bir teknolojik alettir. Bu cihaz sanal bir evrene girdiğiniz vakit, o dünyada hareket etmenizi ve görmenizi mümkün hale getiriyor. Piyasada birçok kalite ve markada sanal gerçeklik gözlüğü bulabilirsiniz. Sanal gerçeklik gözlükleri sadece oyunlar ve simülasyonlar için kullanılmamaktadır. VR için üretilmiş çeşitli videolar, kısa filmler, animasyonlar gibi birçok alanda içerik bulunmaktadır.

VR Gözlük Ne İşe Yarar?

Açılımı Virtual Reality olan VR, dilimize sanal gerçeklik olarak geçmiştir. VR Gözlüğünün asıl amacı bulunduğunuz ortamdan bağımsız olarak size sanal bir dünyada 360 derecelik bir görüş şansı vermesidir. Kafanızı nereye doğru çevirirseniz görüntü açısı o tarafa dönüyor ve böylelikle sanal bir dünyaya kendi gözlerinizle erişmiş oluyorsunuz. Pek çok oyun, video ve simülasyon içerikleri için uygun olan VR Gözlükler sizleri alıp başka dünyalara götürecek. İlk olarak 1962 yılında keşfi yapılan sanal gerçeklik gözlüklerinin o dönemki teknolojik yetersizlik sebebiyle hayata geçememesinden dolayı, günümüz teknolojisinde tam anlamıyla hakkını verir şekilde çalışmaktadır.

VR Gözlük Çeşitleri Nelerdir?

Sanal gerçeklik gözlükleri günümüzde oldukça popüler olması sebebiyle birçok firma sanal gözlük üretmektedir. Ülkemizde de oldukça popüler olan VR gözlükler, fiyatları yüzünden maalesef ki ulaşılması kolay olan bir teknoloji değildir. 2 farklı sanal gerçeklik gözlüğü türü vardır. Bunlardan biri bilgisayara bağlanarak çalışan VR Gözlükler, diğeri ise Cardboard adı verilen telefon aracılığı ile kullanılan sanal gözlüklerdir. Pek çok bilindik büyük markaların da üretimini yaptığı sanal gerçeklik gözlükleri, pahalı olmakla beraber kullanılabilmesi için gerekli bilgisayar sistemine de sahip olunması gerekmektedir. Birçok oyun ve simülasyon deneyimi yaşatacak olan bilgisayara bağlı olarak çalışan sanal gözlükler, herkes için maalesef tercih edilemiyor. Fakat VR deneyimi yaşamak isterseniz de cep telefonlarınız ile bu deneyimi uygun fiyatlara yaşayabilirsiniz. Tek gereken şart telefonunuzun gyroskop özelliğini taşıması. Aldığınız sanal gerçeklik gözlüğünüzün ön bölümünde bulunan kısma telefonunuzu yerleştirmektir. Sonrasında doyasıya VR deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca telefonunuz üzerine indireceğiniz uygulamalar ile sanal gerçeklik videoları, oyunları gibi birçok deneyime sahip olabilirsiniz.