Kredi Kartı Bilgileri Nasıl Çalınır, Tuzaklar Nelerdir?

Gün geçtikçe kredi kartı bilgileri hackerlar için daha cazip bir hedef haline gelirken tuzaklar da artış göstermektedir. Her sene 10 milyarca dolar zarara sebep olan bu dolandırıcılık türünde kredi kartı bilgileri çalınıyor. Bu durum kullanıcılar için kritik riskler oluştururken hackerların kredi kartı bilgilerini çalmak adına hangi yolları izlediği de merak konusu oldu. İşte siber saldırganların kredi kartı bilgilerini çaldıkları sırada oluşturduğu tuzaklar ve konu hakkında detaylı bilgiler...

Kullanıcıların günlük işlemlerini gerçekleştirmek için pratik ve hızlı bir yol olan kredi kartı, kötü niyetli kişilerin eline geçtiği sırada olumsuz durumlar oluşturabilmektedir. Kişiler her durumda kredi kartı bilgilerinin çalınma ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. Kredi kartı dolandırıcılığı son yıllarda yaygınlaşmış ve siber saldırganların ciddi bir kazanç kapısı haline gelmiştir.

Kredi kartı bilgileri hackerlar tarafından çalındığı zaman büyük finansal zararlar vermekte ve kişilerin güvenliği ile gizliliğini zedelemektedir. Hatta yetkili olmayan insanların kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği sırada para çekme işlemleri ve yetkisiz satın almalar da yapılmaktadır.

Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu online ödemelerde sanal kart kullanımının önemini vurguladı ve dolandırıcılık karşısında tedbirli olmak gerektiğini ifade etti. Hackerların kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları sırada kullanılan yollar haberimize yazmaktadır.

Öncelikle güvenli bir kuruluş gibi davranan hackerlar kimlik avı saldırılarını hazırlanmaktadır. Hackerlar sektörde uzman bir satıcı ya da en bilinen şirketlerin çalışanı gibi hareket ederek kişiler ile iletişime geçer. Bu şekilde kredi kartı bilgilerini talep eden dolandırıcılar kredi kartlarını da taklit edebilmektedir.

Kötü amaçlı yazılımları da kullanabilmekte olan hackerlar tüm dijital araçları kredi kartı verilerine çalmak için kullanabilmektedir. Bu durum için hackerlar çeşitli casus yazılımlarına da yönelebilmektedir.