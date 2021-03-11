Mark Zuckerberg: 10 yıl içinde ışınlanacağız!

Hem bilim insanları hem de bilim kurgu tutkunları uzun zamandır ışınlanma tekonolojisinin hayatımıza gireceği tarihi iple çekiyor. Kendisinin de uzun zamandır ışınlanma teknolojisini üretecek kişilerden haber beklediğini itiraf eden Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 10 yıl içinde bunun gerçekleşeceğine inandığını belirtti. The Information'a konuyla ilgili röportaj veren Zuckerberg, 10 yıl içinde toplantılara ışınlanarak gidileceğine inandığını ve bunun kendisinin de hayali olduğunu kaydetti.

"Tren, uçak, gemi ve araba kaybolmaz ama..."

Geleceğin bilgi paylaşma platformunun sosyal medya olacağına inandığını kaydeden Zuckerberg, "insanlarla aynı ortamda bulunma hissinin" bu platformların temel taşı olduğunu aktardı. Sanal gerçekliğe yatırımda bulunmanın uzun vadede kazandıracağını dile getiren Zuckerberg, artık fiziksel bazı yolculuk deneyimlerini de değişmeye başlayacağını aktardı. Tren, uçak, gemi ve arabaların asla kaybolmayacağını kaydeden Zuckerberg, ışınlanma teknolojisi bulunduğu zaman bu tarz yolculuk araçlarının kullanımının mininmuma ineceğinin altını çizdi.

"Işınlanmayla karbon salınımı da azalmış olur"

Işınlanmanın bulunması ve sanal gerçekliğe geçişin insanlığın evrimindeki kırılmalardan biri olacağına inandığını belirten Zuckerberg, bunun karbon salınımını da önemli ölçüde azaltacağını belirtti. Bu teknolojinin gezegen ve insanlık için oldukça önemli olduğunu kaydeden Zuckerberg, "10 yıl içinde toplantılara ışınlanarak giderseniz şaşırmayın" dedi. Sanal gerçekliğin gelişebilmesi için destekçilerinin artması ve en az 10 milyon aktif kullanıcıya ulaşması gerektiğini belirten Zuckerberg, ancak bu şekilde geliştiricilerin ilgisinin bu yöne kayabileceğini aktardı.