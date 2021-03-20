İzleyicinin Morali Bozuldu! Masumlar Apartmanı'na Gelen Terapist Doktor Hanım Değilmiş

Bu sezona damga vuran ve en çok konuşulan diziler arasına giren Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesi, bugüne kadar 26 bölümünü geride bıraktı. 23 Mart Salı akşamında 27. yeni bölümü ile ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdüren Masumlar Apartmanı, yeni bölüm tanıtımını dizi hayranları ile buluşturdu. Paylaşılan tanıtım videosunda Masumlar Apartmanı dizisinin izleyici kitlesini oldukça şaşırtan sahneler mevcut. Gülben ve Safiye'nin halleri ile birlikte Han'ın gülme krizine girmesi şaşkın bakışlar altında yaşanacak. Bu da demek oluyor ki Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünde kabus gibi anlar meydana gelecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda Merve Dizdar, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu yer alırken ekranlara gelecek olan 27. yeni bölümünde Han’ın bir terapiste gitmesi dikkatleri çekti. Gülben'in, Esat'ı Esra'nın evinden çıktıktan sonra sarılarak görmesi sonrasında merdivenlere oturup orada kalması ve ağlayıp kriz geçirmesi izleyicileri oldukça üzen bir gelişme olarak görülmüştü. Merdiven başında Esat ile Esra'yı birlikte gördüğü için derin bir bunalıma giren Gülben, Safiye ve İnci'ye karşı olan davranışları ile de ilginç sahneleri beraberinde getirecek.

Dizinin yeni bölümünde yalnızca Ege ve Neriman cephesinde mutlu gelişmeler meydana gelecek. Evde yaşanan tüm olayların heyecan dozu yükselirken Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümü merak içerisinde dizi hayranları tarafından bekleniyor.

Bununla birlikte TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’na bir terapistin katılacağı öğrenilmişti ve bu terapistin, Kırmızı Oda projesindeki Binnur Kaya tarafından hayat verilen Doktor Hanım olması umut ediliyordu. Her iki dizinin de Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanmış olması sebebi ile kardeş dizi olarak bilinen Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda arasında karakter geçişi olması olanaklı görünüyordu. Ancak dizinin yayınlanan 27. yeni bölüm fragmanında Han'ın karşısında oturan terapistin Kırmızı Oda’daki Doktor Hanım olmadığı öğrenildi. Diziye yeni katılan terapist rolü, oyuncu Seda Akman tarafından canlandırılıyor.