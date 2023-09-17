Güçlü oyuncu kadrosu, birbirinden başarılı sahneleri ve her yeni haftada merak içerisinde beklenen bölümleri ile televizyon ekranlarında adeta fırtına gibi esmeye devam eden Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi yeni sezonu ile çok başarılı olacak. İlk sezonu ile oldukça tartışma konusu alan ve çok önemli gelişmeleri senaryo da barındıran Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi 2. sezonuna çok etkili bir bölüm ile giriş yaptı. Reyting oranlarında zirvede yer alan Yalı Çapkını dizisi rakibi olan Kızılcık Şerbeti ile de yarış haline devam ediyor. Cuma akşamlarında televizyon ekranlarında güçlü bir rekabet ortamı bulunuyor ve Yanlı Çapkını ile Kızılcık Şerbeti birbirleriyle yarışıyor. Yeni sezonda ilk sezonda olduğu gibi serüven en güçlü temsilcisi olacağını ortaya koyan Yalı Çapkını, bunu 37. bölüm ile kanıtladı ve gözler önüne serdi.

Başrollerde Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu gibi birbirinden başarılı iki genç oyuncunun bulunduğu Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi Cuma akşamlarında izleyici gruplarında 1. oldu. Bu durum dizinin 2. sezonunda da milyonlarca izleyici grubunu ekran başına taşıyacağının kanıtı olarak yorumlandı.

Şerif Sezer ile Çetin Tekindor gibi birbirinden usta isimlerin yanı sıra Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi tecrübeli oyuncular da dizi projesinde etkileyici rollerde yer alıyor ve izleyici grubu ile buluşuyor. Dizinin 2. sezonuna Binnur Kaya gibi usta bir oyuncunun katılım göstermesi ile beraber Yalı Çapkını’nın çok konuşulacak bir dizi olacağı göz önüne serildi. Diğer taraftan genç neslin önemli temsilcilerinden biri olan Tarık Emir Tekin de dizinin ekibine katıldı ve bu durum Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon sürprizlerinden biri olarak yorumlandı.

Hem ABC1 hem de total kategorilerinde 37. yeni bölümü ile cuma akşamlarını birinci olarak tamamlayan Yalı Çapkını dizisi Ferit'in ölümden dönmesi ile de dikkatleri üzerine çekti.