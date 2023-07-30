Katıldığı etkinlikte keyifli anlar yaşayan ünlü oyuncu Hazal Subaşı rol aldığı her projede adından söz ettiriyor ve güçlü bir oyunculuk performans sergileyerek seyirci grubunun dikkatini çekiyor. Ünlü oyuncu Hazal Subaşı geçtiğimiz sezonunda önemli bir dizide rol almış ve ekranlarda bulunmuştu. TRT 1 ekranında yayınlanan Kasaba Doktoru isimli isimli oyunculuk performansı sergileyen ünlü isim Hazal Subaşı, bu dizide kadın başrol oyuncusu olmuştu. Genç oyuncu Hazal Subaşı hakkında elde edilen son bilgilere göre oyuncunun yeni sezonda da hayranlarının karşısına çıkacağı biliniyor ve oyuncunun yeni dizisi hakkında detaylar merak ediliyor.

Genç oyuncunun hayranları tarafından yapılan araştırmaya göre Hazal Subaşı'nın yeni sezonda Dilek Taşı isimli yeni dizi ile anlaşma sağladığı bilgisine ulaşıldı. Oyuncu, Elif Doğan, Salih Bademci, Ozan Dolunay, Özge Özberk, Perihan Savaş ve Çiçek Dilligil gibi birbirinden önemli isimlerle bir araya gelecek ve projede rol alacak. Ünlü isim hayranları karşısında oldukça etkileyici bir projeyle çıkacak ve yeniden seyirci grubu ile buluşacak. Oyuncu ile beraber Hazal Subaşı hayvanları da söz konusu dizi projesini merak içerisinde bekliyor ve yeni diziye karşı büyük bir heyecan duyuyor. Genç oyuncu Hazal Subaşı ise yeni sezonda rol almak için anlaşma yaptığı Dilek Taşı isimli dizi projesi ile ilgili ilk açıklamasını yaparak merak edilenlere yanıt verdi. Sete çıkarak çalışmaya başladıklarını ifade eden Hazal Subaşı tatilinin nasıl geçtiğini anlattı ve yeni dizi hakkında bilgileri paylaştı.

Tatilinin bittiğini ifade eden genç oyuncu Hazal Subaşı, Dilek Taşı dizisinde set başladığını açıkladı. Projenin dönem işi olması sebebiyle çalışmaya erken başladıklarını belirten ünlü oyuncu dizinin Eylül ayında yayına gireceğini, çok keyifli geçtiğini ve güzel gittiğini söyledi. Bu dizinin içine sinen bir iş olduğunu belirten genç isim, hikayenin 1980’li yıllarda geçeceğini de söyledi.