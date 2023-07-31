Genç yakışıklı ve başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu gündemde yer alıyor ve performans sergilediği projeler ile sıklıkla adından söz ettiriyor. Yeni projesi ile merak içerisinde beklenen ünlü isim bu defa bir aşk filmi de hayranları karşısına çıkacak. Sete çıkmak için hazırlık yapan ünlü isim bu defa farklı bir projede performans sergileyecek. Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun rol alacağı sinema filminin ismi ise Aşk Mevsimi olarak açıklandı ve proje hakkında detaylar merak konusu oldu.

Söz konusu yeni sinema filmi projesinde Duygu Sarışın ile Dilan Çiçek Deniz ise başrolde performans sergileyecek ve filmde rol alacak. Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu sevenleri ise oyuncunun her projesini heyecanla takip ediyor ve ünlü ismi yeni filmde izlemek için sabırsızlanıyor. Yönetmenliği Murat Şeker tarafından gerçekleşecek olan Aşk Mevsimi isimli filmin senaryosu ise Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi tarafından kaleme alındı.

Geçtiğimiz günlerde Duygu Sarışın, Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrolde rol aldığı Aşk Mevsimi filmi için okuma provasının yapıldığı da öğrenildi. Filmin çekimlerinin Bozcaada ve İstanbul'da gerçekleştiği bilinirken oyuncuların da sete çıkmak için gün saydığı bilgisine ulaşıldı. Sezonun en romantik ve sıcak filmi aşk mevsiminin hikayesi kalplere dokunacak şekilde hazırlandı. Filmin hikayesinde gençlik yıllarında yaşanan tutuklu aşkların zaman ilerlediği zaman nasıl şekillendiği gösterilecek. Film aşk ile ilgili verilen kararları sorgulatacak ve mutluluk ile aşk ilişkileri filmde gözler önüne serilecek. Sinema seyircisiyle duygusal atmosferde ulaşacak olan film projesi unutulmuş olan hisleri de izleyici grubuna hatırlatacak.

Sinemalarda izleyici grubu ile buluşacak olan Aşk Mevsimi isimli yeni sinema filmi projesi izleyici grubu tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Filmin yeni sezonda hayranları karşısına çıkacağı öğrenildi ve özellikle film projesinde rol alan oyuncular filme karşı duyulan ilgiyi arttırdı.