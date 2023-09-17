Ekran ömrüne bir Star TV dizisi olarak adım atan Çöp Adam isim dizi projesi kısa süre içerisinde büyük başarılar elde etmiş ve sıklıkla adından söz ettiren bir proje olmuştu. 2. sezona başlayan dizi projesi yaz döneminde çok merak edilmiş ve dizinin senaryosunda hangi değişimlerin yaşanacağını merak konusu olmuştu. Dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu bulunuyor ve kadroda yer alan diğer isimler de merak içerisinde takip ediliyor. Milyonlarca izleyici grubu dizinin 2. sezonunda yaşanacak olan gelişmeleri öğrenmek istiyor ve yaz döneminde Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi hakkında detayları araştırıyordu. Söz konusu dizi projesinin yeni sezonunda senarist grubunu değiştirildiği de öğrenildi ve ekipten 6 oyuncunun ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

Diziye Derya Alabora gibi usta bir ismin katılması projenin geleceği için iyi bir gelişme olarak görülürken polis müdürü olan Viran karakterinin de dizinin hikayesine dinamizm getireceği düşünülüyor. Çöp Adam dizisinin yeni sezon çekimlerinde Soner Türker ise Azer karakteri ile yer alacak. Azar karakteri hikayede Özbekistan'dan gelecek ve eşi ile çocuklarını İstanbul'a getirmek adına bir çeteye dahil olacak. Çöp Adam dizisinin 2. sezonunda Azer ile Taner karakterlerinin yolları kesişecek ve bu durum projenin yeni sezonda farklı bir hava da katacak.

Güçlü hikayesinin yanı sıra başrol oyuncularının arasındaki uyum ile de beğeni toplayan Çöp Adam isimli dizi projesi ilk sezonda büyük başarılar elde etmişti. Sosyal medyada izleyici grubundan aldıkları destek ve oyuncuların güçlü enerjileri ile ilgi toplayan Çöp Adam dizisi 2. sezonda da aynı durumu devam ettirecek. Özellikle yurt dışındaki Türk dizisi hayranları tarafından büyük ilgi ile karşılaşan Çöp Adam dizisi Çarşamba akşamlarının sevilen bir projesi olarak adından söz ettiriyor. Dizi hakkında gerçekleşen paylaşımlara farklı dillerden de yorumlar geliyor.