İzleyici grubu 1. sezonu çok başarılı bir şekilde geçen Kızılcık Şerbeti dizisinin 2. sezonunu da büyük bir heyecan içerisinde beklemeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu dizi projesinde Doğa karakteri ile hikayede etkili bir konumda bulunuyor ve güçlü bir performans sergiliyordu. Bu dizi ile çok başarılı bir sezonu geride bırakan ünlü oyuncu Emanet isimli günlük dizi formatında yayınlanan yapımıyla parlamıştı. Daha sonra sosyal medyada adından söz ettirmiş ve çok etkili bir hale gelmişti. Oyuncu popülerliğini ülke sınırları dışında da taşırmış ve şu anda rol aldı diziyle beraber kariyer hayatında çok güçlü bir adım atmıştı. Özel hayatıyla da son dönemde gündemde yer alan ünlü oyuncu dizi hakkında yapmış olduğu açıklama ile dikkat çekti.

Dizi hayranları Kızılcık Şerbeti isimli projenin 2. sezonu öncesinde senaryoda nasıl şekillenmeler olacağını merak ediyor ve diziyi merak içerisinde izliyor. Yeni sezon hakkında bilgi edinmek isteyen seyirci grubu oyuncuların yapmış olduğu açıklamaları da dikkatli bir şekilde takip ediyor. Ünlü isim daha önceki bir açıklamasında dizi hakkında ağzından bazı sahneleri kaçırma telaşı yaşadığını söylemiş Ve bazı bilgileri verdiğini de ifade etmişti. Ünlü oyuncu artık daha dikkatli davrandı ve projenin yeni sezonu için az bilgi vermekle yetindi.

İzleyici grubunu her zamanki gibi çok güzel ve çok heyecanlı bir sezonun beklediğini ifade eden Sıla Türkoğlu kendilerini de detayları bilmediğini ve fazla bir şey söyleyemediğini açıkladı. Ancak güzel bir sezon olacağını umduklarını belirten Sıla Türkoğlu, Alp Navruz ile yaşadığı aşk hakkında da yorum yaptı. Aşklarının güzel gittiğini söyleyen ünlü isim hayranlarını meraklandırmaya devam ediyor. İlişkisi hakkında fazla yorum yapmaktan kaçınan Sıla Türkoğlu her şey güzel gidiyor o kadar dedi ve tekrardan bir tatil yapabileceklerini de açıkladı.