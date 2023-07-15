Bugüne kadar sayısız dizilerde ve film projelerinde performans sergileyen usta oyuncu Tanju Tuncer'den acı haber geldi. Sergilediği güçlü oyunculuk performansı ile muhteşem bir oyunculuk kariyerine imza atan usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm nedeni merak konusu olurken oyuncunun 83 yaşında hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Eyvah Eyvah 2 ve Geniş Aile gibi çok sayıda başarılı yapımda rol olarak performans sergileyen usta oyuncu Tanju Tuncer ölüm haberiyle sevenlerini üzüntüye boğdu. Peki Tanju Tuncer neden öldü, ölüm sebebi nedir?

Usta oyuncunun ölüm sebebinin henüz bilinmediği açıklandı ve konu hakkında araştırmalar yapıldı. Sizler için haberimizin devamında ölümü ile yasa boğan ve muhteşem bir oyunculuk kariyerine sahip olan usta isim Tanju Tuncel ve hayatı ile ilgili detaylı bilgileri yazdık…

Tanju Tuncel evli midir, çocuğu var mı, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Geçtiğimiz haftalarda huzurevinde yaşayan usta tiyatrocu Tanju Tuncel çektirdiği bir videoda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Huzurevinde çok mutlu olduğunu fakat ne olursa olsun herkesi aradığını belirten usta isim bazen arkadaşları geldiği zaman herkesle irtibat kurmuş gibi olduğunu söyledi. Herkesi çok sevdiğini belirten usta oyuncu bir tavsiyede de bulunmuş ve yaşadığınız her nefesin kıymetini bilin demişti.

Adana'da 1940 senesinde hayata gözlerine açan Tanju Tuncay bugüne kadar sayısız başarıya imza attı ve çok iyi bir kariyer hayatına sahip olmuştu. Ortaokulu Akhisar Ortaokulu’nda okuyan ve daha sonra Erenköy Kız Lisesi'nde eğitim hayatına devam eden ünlü isim İstanbul Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde lisans eğitimini gerçekleştirmişti. Ardından tiyatroya gençlik tiyatrosunda adım atan Tanju Tuncel İstanbul Şehir tiyatrosundan ise emekli olan bir isimdi. Sıdıka, Ruhsar, Geniş Aile, Şaşıfelek Çıkmazı, Eyvah Eyvah ve Beyaz Melek 2 gibi filmlerde rol alan başarılı isim, ölüm haberi ile magazin dünyasını yasa boğdu.