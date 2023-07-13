Bugüne kadar yer aldığı her yapım ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Demet Özdemir başarıları ile konuşulmaya devam ediliyor. Güçlü oyunculuk performansı ve güzelliği ile milyonları peşinden sürükleyen Demet Özdemir son olarak yeni bir haber ile basında yer aldı. Sizler için haberimizin devamında ünlü oyuncu Demet Özdemir'in daha çok kıymetlenen dizi projesi hakkında merak edilenleri ve projenin ismi hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Partneri İbrahim Çelikkol ile güçlü bir uyum yakalayan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizi projesinde başrolde performans sergiliyordu. Söz konusu diziye karşı elde edilen son bilgilere göre Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da ilginin artmış olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezonda Adım Farah isimli dram projesinde yer alan ünlü oyuncu dram performansıyla da adından söz ettirmişti. Yeni dizi yurt dışında da ses getirmiş ve 2023-2024 sezonunda da devam edeceğini açıklamıştı.

Televizyon ekranlarında Adım Farah dizisinde Farah karakteriyle fırtınalar estiren Demet Özdemir, bu defa eski dizisiyle adından söz ettirdi. Oyuncunun bir süre önce rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizi projesi bu kez İtalya'da beğeni topladı ve bu durum hem oyuncu hem de oyuncunun hayranları adına mutluluk verici olarak değerlendirildi.

Dizi İtalya'ya da yayınlanmaya başladı ve 1. bölümü ile yüzde 21 izlenme oranı elde etti. Projenin bir milyon 600 bin kişiye ulaşması da dizine ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Sevilen oyuncu bu dizide Zeynep karakterine hayat veriyor ve hayranları karşısına çıkıyordu. Bu diziyle ilk kez bir dram projesinde başrolde oynayan oyuncu romantik komedi dizilerinden sonra yeni bir sürece geçiş yapmıştı. Oyuncu dram dizisinde ilk kez yer almasına rağmen oldukça başarılı bulunmuş ve daha sonra bu tercihinde ne kadar haklı olduğunu da herkese göstermişti.