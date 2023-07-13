Kış sezonunda en öne çıkan dizilerden biri de Kızılcık Şerbeti isimli proje oldu. Özellikle Ceren Karakoç isimli başarılı oyuncu tarafından hayat verilen Nursema karakteri dizide sıklıkla adından söz ettirdi. Diğer taraftan Serkan Tınmaz ise projede Umut olarak yer aldı ve adından söz ettirdi. Aslında Kızılcık Şerbeti dizisinin hikayesinde yan karakterlerde olan iki genç oyuncu daha sonra başrollerden rol çaldı. Hikayede gelişen süreç içinde başrol oyuncularından adeta rol çalan bir noktaya gelen karakterler oyunculuk başarıları ile çok konuşuldu. Ceren Karakoç ile Serkan Tınmaz'ın oyunculuk başarısı dizisinin hikayesinin gerçek hayat ile uyumlu olması ardından anlam kazandı.

Umut'un hayal kırıklıkları ve acıları ve Nursema'nın yaşadığı zorluklar televizyon ekranlarında seyirci grubunu çok etkiledi. Peki Umut ile Nursema karakterleri gerçek hayatta olsaydı dizideki gibi aşklarını devam ettirip ilişkilerini evlilikle taçlandırabilir miydi? Sosyal medyadan gelen soruları Onedio YouTube kanalında yanıtlayan İki ünlü oyuncu bu yönde gelen bir soruyu cevapladı. Ceren Karakoç ile Serkan Tınmaz ikilisi Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında gelen soruya özenerek yanıt verdi.

İzleyici grubundan gelen soru dikkat çekti ve ünlü oyuncular merakları giderdi. Çok farklı iki aileden gelen çocukların evlenip mutlu olup olmayacağı tartışma konusu oldu. Ünlü oyuncu Serkan Tınmaz, çiftin mutlu olabileceğini düşündüğünü belirtti ve iki tarafın birbirine sevdiğinden eminse her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini açıkladı.

Ceren Karakoç ise seyirci grubundan gelen bu soruya bakarak yanıt verdi ve düşüncelerini paylaştı. İki farklı ailenin çocuklarına karışmaması halinde bu şekilde çifti mutlu olabileceğini düşündüğünü açıklayan Ceren Karakoç bu duruma vurguda bulundu. Serkan Tınmaz partneri Ceren Karakoç'un sözlerine katıldığını belirtti ve iki ünlü oyuncu dikkat çekti.