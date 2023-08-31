Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi Star Tv ekranında her Cuma akşamında seyirci kitlesi ile bir araya geliyordu. Büyük ses getirerek yayın hayatına başlayan söz konusu dizi projesi, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çok başarılı bir sezon ve yayın ömrü geçiren Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi ikinci sezonu ile de merak konusu oldu. Söz konusu dizi projesi ilk sezonundan farklı olarak yeni oyuncusu ile de adından söz ettiriyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz sezonun son bölümü olan sezon finali bölümü çok heyecanlı bir şekilde bitmiş ve izleyici kitlesi yeni sezonda hangi olayların yaşanacağı ile ilgili merak dolmuştu. Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinin yeni sezonu ile ilgili dikkat çeken bir diğer nokta da ünlü oyuncu Tarık Emir Tekin oldu. Genç oyuncu Tarık Emir Tekin, Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinde yeni sezonda rol alacak ve performans sergileyecek.

Bir önceki sezonda hem sosyal medya hem de televizyona damga vuran Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi, çekimleri ile adından söz ettirdi. Yayın hayatına başladığı günden bu yana ses getiren ve sıklıkla adından söz ettiren Yalı Çapkını isimli dizi, bu defa yeni oyuncu ile konuşuluyor.

Yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin yeni sezonda Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinde rol alacak olması ile hayranlarını çok mutlu etti. Ünlü oyuncu sette yer alan isimlerden biri oldu ve Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinin yeni sezonunda yer almayı kabul etti. Genç ve başarılı oyuncu, Halis Ağa’nın Londra’da yaşayan kızı Nükhet’in oğlu olan Kaya isimli karakteri canlandıracak. Her yeni haftada Cuma günlerinde televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi, yakında ekranlarda yer alacak. 37. bölümü ile merak ve heyecan içerisinde beklenen dizi projesi, özellikle sosyal medyada da adından söz ettiriyor.