Veda Mektubu isimli televizyon dizisi projesi ile ilgili basında bazı iddialar ortaya atılmış ve proje hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Basında yer alan bu iddialara göre Kanal D dizisi olan Veda Mektubu isimli projenin final kararı aldığı öne sürülmüştü. Dizinin kısa bir süre içerisinde final yapacağının duyurulması sonrasında izleyici grubu büyük bir üzüntü yaşadı fakat bu durum uzun sürmedi. Söz konusu dizi projesinin seyirci grubu ile 20 bölüme kadar izleyicilerle buluşacağı konuşuluyordu. Ancak bu kararın doğru olmadığının açıklanması sonrasında final kararının alındığı şeklinde bilginin asılsız olduğu öğrenildi. Bu iddialar geçtiğimiz ay gündeme gelmiş ve izleyici grubu final kararının doğru olmadığını savunmuştu. Ardından dizinin 20. bölüm fragmanını yayınlanması ile beraber bu iddialar da ortadan kalktı.

Selim Bayraktar, Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Bennu Yıldırımlar ve Emre Kıvılcım gibi pek çok usta ve genç ismi başrolde buluşturan Veda Mektubu dizisi yayınlanan fragmandan da anlaşılacağı üzere yayın hayatına devam edecek. Projenin 20 bölüm fragmanının seyirci grubu tarafından dikkat ile izlendiği görüldü ve hikayenin de heyecanlı bir şekilde devam edeceği bilgisine ulaşıldı. Dizi hakkında daha önce de final kararı alındığına yönelik iddialar ortaya atılmış ancak bu kararların doğru olmadığı görülmüştü.

Oyuncuların güçlü performansları ve etkili bir hikaye ile yayın hayatına devam eden dizi geniş bir kitleyi peşinden sürükleyerek ekran ömrüne devam ediyor. Kanalın da dizi hakkında almış olduğu karar doğru olarak yorumlandı ve Veda Mektubu’nun yaz döneminde de devam edeceği bilgisine ulaşıldı. Kanal D ekranlarında izleyici grubu ile oluşan Veda Mektubu dizisinin doğru bir karar aldığını düşünen seyirci grubu diziyi beğenerek izliyor. Pazartesi akşamında 20. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak olan dizi merak edilmekte.