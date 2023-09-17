15 eylül cuma akşamında Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesinin 30. bölümü seyirci grubu karşısına çıktı. Dizi projesinde Alev karakteri ile boy gösteren ve başrollerde yer alan ünlü oyuncu Müjde Uzman, 2. sezon için de oldukça iddialı açıklamalara imza attı. Söz konusu dizi projesinin 1. sezonunda Alev karakteriyle arkadaşlarını bile kıskandıran Müjde Uzman dikkatleri üzerine çekiyordu. Ünlü oyuncu bazı arkadaşlarının en çok oynamayı istediği role hayat veren biri olmuştu. Diğer taraftan 2. sezonda Pembe ile Alev karakterlerinin karşı karşıya geleceği de bilinen bir gerçek. Kızılcık Şerbeti isimli televizyon ünitesi projesinin yeni sezonunun başlaması ile hikayenin iki güçlü kadını olan Pembe ile Alev’in nasıl bir süreç izleyeceği merak konusu oldu. İzleyici grubu yeni sezonda pembe ile Alev arasında neler yaşanacağını merak ederken dizi hakkında gelişmeleri de araştırıyor.

Ünlü oyuncu Müjde Uzman Alev karakterine hayat veriyor ve dizisi hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. İlk sezonda beğenildikleri, sevildikleri ve ilgi çektikleri kadar aynı şeyleri 2 sezonda da yaşayacaklarından emin olduklarını düşünen ünlü oyuncu bazı bölümlerde tansiyonun artacağını da söyledi. İzleyici grubunun artık karakterleri tanıdığını ifade eden ünlü oyuncu izleyicilerin olayları hakim olduğunu ve artık şimdi bir şeylerin değişeceğini söyledi. Sezonun oldukça keyifli olduğuna açıklayan ünlü oyuncu daha farklı olayların yaşanacağını da aktardı.

Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesini yeni sezonunda Pembe ile Alev arasında yaşanacak olan tartışmalar ön planda yer alacak. Ünlü oyuncusu Sibel Taşçıoğlu ise dizide Pembe karakterine hayat veriyor ve kocası Abdullah'ı Alev'e kaptırmama mücadelesi sergiliyor. Sibel Taşçıoğlu da yeni sezon için çok heyecanlı olduklarını açıkladı ve hikayede sürprizlerin bol olduğunu aktardı.