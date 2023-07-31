Başarılı ve güzel oyuncu Gökçe Bahadır, Ömer isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Gamze karakteriyle sezonun en etkili ve en başarılı çıkışlarından birini yapmıştı. Yaz sezonunu ise Bodrum'da eşi Emir Ersoy ile beraber geçiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır özellikle rol aldığı her projede beğeni ile izleniyor. Yaz döneminde dinlenmeyi tercih eden ve Bodrum'da doğa ile iç içe olmak isteyen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır çok başarılı bir sezon geçirmişti. Ömer dizisinin 2. sezonda da fırtına gibi esmesi bekleniyor ve ünlü oyuncu Gökçe Bahadır dizinin 2. sezon öncesinde enerji topluyor. Sizler için haberinizin devamında Ömer dizisinin başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır'ın yaz tatili hakkında önemli açıklamaları yazdık.

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır yaz sezonunda eşi Emir Ersoy ile beraber tatil yapmanın keyfini çıkarıyor ve tatil halinden memnuniyet duyuyor. Eşinin konserlerine katılan ünlü oyuncu, doğa içinde olmayı çok sevdiğini de söyledi. Doğa ile iç içe olmayı kendilerinin çok sevdiğini açıklayan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır organik tatil meselesini de çok sevdiklerini açıkladı. Aslında her türlü tatil deneyimini sevdiklerine ve bunun uzakta olmakla ilgisi olmadığını açıkladı. Dalından bir şey kopartıp yemek, kuş sesleri ile uyanmak ve doğada olmanın kendisine çok iyi geldiği belirten ünlü isim İstanbul'da yapamadıkları ne varsa onları yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Eşiyle beraber sürpriz bir şarkı çıkartabileceklerini söyleyen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır müziğe karşı olan ilgisi ile de adından söz ettiriyor. Diğer taraftan başarılı oyuncu araba ile bir tur yapma hayallerinin olduğunu da anlattı ve bunun için uygun bir zaman beklediklerini söyledi. Özellikle şarkı hayalinden bahseden ünlü oyuncu sevenlerinin dikkatini çekti ve eşi ile birlikte yaptıkları bu plan ilgiyle karşılandı.