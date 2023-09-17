Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aile isimli dizi projesi izleyici grubu ile geçtiğimiz sezonunun sonlarında ekranlarda yer almıştı. Oldukça başarılı bir sezon geçiren Aile isimli dizi projesi pek çok başarıyı kısa sürede elde etmiş ve sıklıkla adından söz ettirmişti. Aile isimli dizi projesi salı akşamlarında izleyici grubunun ilk tercihi olmuş ve dengeleri değiştirmişti. Kısa süre içerisinde çok geniş bir izleyici elde eden Aile dizisi yeni sezonu ile hangi tarihte ekranlarda olacağı ile merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi Türkiye'nin en ünlü ve en başarılı iki oyuncusunun başrolde yer aldığı Aile dizisinin yeni sezonuna hangi tarihte başlayacağı hakkında detayları sizler için yazdık.

Kısa süre içerisinde hem oyuncu kadrosu, başarısı hem de hikayesi ile özellikle sosyal medyada çok sayıda haber de yer alan Aile dizisi geniş bir seyirci grubunu peşinden sürüklüyor. Sezonun en başarılı yapımlarından birisi olarak öne çıkan Aile dizisi 13. bölümünü yayınlamış ve başarılı bir süreç geçirmişti. İlk sezonda 13 bölümü ile ekranda kalan Aile dizisinin 2. sezonu izleyici grubu tarafından oldukça merak ediliyordu. Diğer taraftan projede hangi değişikliklerin olduğu ve hikayesinde neler yaşanacağı ile ilgili çok fazla bilgi henüz bilinmiyor.

Yeni sezonda bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu değişiklikler noktasında çok fazla bilgi sahibi olunmayan dizi bu yönüyle adeta bir kapalı kutu gibi görünüyor. 2. sezona büyük bir sürpriz ile başlayacağı düşünülen aile dizisine karşı izleyici grubu büyük bir beklenti içerisinde bulunuyor. Dizi projesinin yeni sezon çekimlerine kısa süre içerisinde başlayacağı düşünülüyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oluyor. Diğer taraftan dizi rakiplerinden daha geç ya da daha erken yayınlanması gibi bir durumu da sorun olarak görmüyor.