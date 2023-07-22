Kendi Düşen Ağlamaz isimli televizyon dizisi projesi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı ve bir aile dizisi olarak seyirci grubu tarafından çok sevildi. Perşembe akşamlarının beğenilerek izlenen yapımlarından birisi olan söz konusu dizi projesi rakibi olan Ya Çok Seversen isimli dizi ile yarışıyor. Reyting yarışlarındaki projenin aldığı sonuçlar merak ediliyor ve karşılaştırma yapılıyor. 2023 senesi yaz sezonunun beğenilen ve eğlenceli projelerinden birisi olarak öne çıkan dizi yayına hayatına devam etmekte.

Selen Soyder, Hakan Yılmaz, Enes Koçak ve Eylül Tumbar gibi tecrübeli ve genç oyuncuların başrolde performans sergilediği Kendi Düşen Ağlamaz isimli dizi projesi 5 bölümünü geride bıraktı. Dizi projesi reyting oranlarında tüm kişiler kategorisinde 1. oldu ve dörtlü oranlara da yaklaştı. Dizi abc1 grubunda da günü ikinci olarak bitirdi ve bu durum projenin reyting başarısını arttırdığını gözler önüne serdi. Dizi projesi seyirci kitlesine adım adım kendisini kabul ettiriyor ve bu başarısıyla dikkat çekiyor. Dizi reyting oranları ile genç oyuncuları olan Enes Koçak ile Eylül Tumbar isimli iki ismin de öne çıkmasını sağladı.

Dizi projesini yalnızca reyting sonuçları iyi gelmeye devam etmiyor proje YouTube ortamında da aynı zamanda yoğun bir şekilde ilgi görüyor. Dizi televizyon ekranlarına getirdiği 1. bölümü itibarıyla ailece büyük bir keyif içerisinde izlenildi ve dikkatleri üzerine çekti. Projenin 5. bölümü ile 6. bölümü tanıtım videosu da özellikle YouTube'da büyük bir ilgi topladı. Dizi projesi YouTube Trend videolar listesinde yer almaya devam ederken projenin elde ettiği reyting başarısı ile YouTube ortamında dikkat çekmesi de takdir edilen bir konu oldu. Bu durum projenin sahiplenildiğini gözler önüne serdi ve diziye karşı ilginin ne kadar fazla olduğu görüldü.