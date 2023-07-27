Başarılı oyuncu Burcu Biricik, Hayat Şarkısı isimli televizyon dizisi projesiyle parlamış ve toplamda 3 sezon boyunca yayına ömrüne devam eden Camdaki Kız dizisinde adeta kariyer patlaması yapmıştı. Hala kariyer hayatının altın dönemini yaşamakta olan ünlü oyuncu Burcu Biricik art arda birbirinden başarılı projelerde performans sergiliyor. Ünlü isim çeşitli dizi ve film projelerinde hayat verdiği karakterler ile bu karakterlerin ruhunun seyirci durumuna aktarma noktasına çok başarılı oluyor ve şimdilerde dinlenme süreci geçiriyor.

Eşi Emre Yetkin ile beraber daha iyi bir gelecek isimli etkinliğe katılım gösteren ve hem doğanın hem de dünyanın geleceği noktasında önemli bilgiler veren ünlü oyuncu sürdürülebilir enerjinin ve daha yeşil bir geleceğin önemine vurguda bulundu. Ünlü oyuncunun hayranları ise Burcu Biricik'ten yeni projeler bekliyor ve oyuncunun hangi projede rol alacağını merak ediyor. Usta oyuncu Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi projesinde çok başarılı bir süreç geçirmiş ve daha sonra nasıl bir dizide yer alacağı merak edilmişti. Oyuncunun hayranları da ünlü ismin yeni projesini sabırsızlıkla beklemekte.

Ünlü oyuncu şu anda dinlendiğini açıkladı ve Ege'de işletmeye başladıkları oteli geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Yeni sezonda planlanmış bir işinin olmadığını söyleyen ünlü isim bunun için henüz çok erken olduğunu ve işini yeni bittiğini de söyledi. Biraz dinlenmek ve kafasını toparlamak istediğini belirten Burcu Biricik acelesi olmadığını sakin sakin durup dinlenmek istediğini de ifade etti.

Camdaki Kız dizisinin final yapması sonrasında eşiyle birlikte Ayvalık'ta tatil yapmaya başlayan ünlü oyuncu ticarete atılması ile de dikkat çekti. Balıkesir Ayvalık'ta inşaatı bir süredir devam eden Butik Otel hakkında açıklamada bulunan ünlü isim işleri ilerletmeye çalıştıklarını söyledi. Otelin son durumu hakkında merak edilenleri yanıtlayan Burcu Biricik artık ticaretle de ilgileniyor.