Bugüne kadar imza atmış olduğu işler, rol aldığı başarılı dizi projeleri, sosyal medya paylaşımları ve dans performansları ile sıklıkla magazin gündeminde konu olan Demet Özdemir bu defa hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Komediden drama her türde performans sergileyen Demet Özdemir dansa olan ilgisi ve yeteneğiyle de gözleri kamaştırıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşmış olduğu pozlar ve dansları ile gündemde yer alan ünlü oyuncu son olarak Yunanistan'ın başkenti olan Atina’da almış olduğu ev ile adından söz ettirmişti ünlü ise yaz başında ortaya çıkan bu durumu sözleri ile doğruları ve merak edilenleri yanıtladı. Oyuncunun Yunanistan'ın başkenti olan Atina'da bir ev alması magazin basınında da konuşulan bir konu olmuştu. Diğer taraftan oyuncunun hayranları ise karşılarına çıkan bu haber karşısında büyük bir korku yaşamış ve Demet Özdemir'in Yunanistan'a taşınma ihtimalini düşünmüştü.

Basın mensupları ise ünlü oyuncu Demet Özdemir'in Yunanistan'a taşınma ihtimalinin olup olmadığını oyuncuyu sordu ve alınan yanıt hem oyuncunun hayranları hem de rol arkadaşları için tatmin edici oldu. Ünlü isim Demet Özdemir Yunanistan'dan ev aldığını doğrulayan nitelikte sözler söyledikten sonra oraya taşınmasının gündemde olmadığını belirtti. Konu hakkında bir açıklamada bulunan ünlü oyuncu Türkiye'yi bırakarak Yunanistan'da yaşamaya başlaması gibi bir durumun mümkün olmadığını açıkladı ve dikkatleri üzerinde topladı. Muhabirlerin sorusu üzerine merak edilenleri yanıtlayan ünlü isim ülkesini çok sevdiğini ve öyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtti. Türkiye'de çalıştığını, tüm anlaşmalarının ve sosyal çevresinin burada olduğunu belirten Demet Özdemir, daha önceki açıklamalarının bir şaka olduğunu söyledi.

Yunanistan'da yeni arkadaşlıklar edindiğini belirten ünlü oyuncu Demet Özdemir, hayatında kimsenin olmadığını da açıkladı ve birçok kişiyle iletişim kurduğunu söyledi. Oyuncu, hakkında çıkan aşk söylentilerinin doğru olmadığını da belirtti ve hayatında kimsenin olmadığı konusuna vurguda bulundu.