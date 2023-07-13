Kariyer hayatında yeni bir döneme giriş yapmak adına tekrardan dizi setlerine dönüş kararı alan ünlü oyuncu Özgü Namal dikkatleri üzerinde topladı. Oyuncunun ekranlara dönüş kararı alması ise ünlü ismin sevenlerini çok mutlu eden bir durum oldu. Özgü Namal hayranları yaklaşık 9 yıldır oyuncuyu ekranlarda görmek istiyor ve bu durumu her zaman söylüyordu. Uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden ve 1978 doğumlu olan başarılı oyuncu Özgü Namal bir süre önce kötü olaylar yaşamıştı. Eşini kalp krizi sonucunda 2020 senesinde kaybeden ünlü isim kendisini çocuklarına adama kararı almış ve ekranlardan uzakta kalmıştı.

Son olarak iki sene önce 2014 sezonunda ünlü oyuncu başrolde performans sergilediği Merhamet dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Daha sonra kendisine gelen teklifleri kabul etmeyen Özgü Namal bu defa yeni proje haberiyle adından söz ettirdi. Özgün Namal 1998 senesi itibariyle setlerde yer alan ve birbirinden iddialı projelerde boy gösteren bir isim olarak biliniyordu. 9 senelik bir ara ardından tekrardan kariyerine devam edecek olan ünlü oyuncu vermiş olduğu bu önemli karar ile sevenlerini çok duygulandırdı.

Kurtlar Vadisi, Yeditepe İstanbul, Merhamet ve Hanımın Çiftliği gibi yapımlarda rol olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu kısa süre içerisinde seyircisi ile buluşacak. Bu defa Kızıl Goncalar isimli dizi projesinde boy gösterecek olan Özgü Namal hayranları çok mutlu. Basına sızan haberlere göre Özgü Namal’ın dizideki partnerinin Özcan Deniz olduğu konuşuluyor. Peki Kızıl Goncalar dizisi ne zaman başlayacak, hangi tarihte yayınlanacak, oyuncuları kimdir, konusu nedir? Özcan Deniz ile Özgü Namal ikilisinin yeni sezonda iddialı olacağı düşünülmekte. Kış sezonunda izleyici karşına çıkacak olan 2 ünlü isim merak içerisinde bekleniyor.