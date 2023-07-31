Bir TRT 1 dizisi olan Benim Güzel Ailem isimli proje ile televizyon ekranlarına dönüş yapan ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar önemli açıklamalarda bulundu ve hayranlarının merak ettiklerine yanıt verdi. Kendisi için mesleğinin önemini ortaya koyan ünlü isim oyunculuk mesleğinin kendisi adına göklerde uçmak gibi olduğunu söyledi. Seneler içinde milyonlarca izleyici grubunun saygısını kazanan ve bugüne kadar birbirinden etkili projelerde yer alan usta oyuncu Erdal Özyağcılar hem Türk Tiyatrosu, hem Türk dizilere hem de Türk sinemasının en tecrübeli isimleri arasında yer alıyor. Usta oyuncu önemli açıklamalarda bulundu ve mesleğinin kendisi için anlamını açıkladı.

Oyunculuk mesleğinin kendisi için bir aşk olduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar bunun göklerde uçmak ve paraşütle atlamak gibi bir şey olduğunu ifade etti. Hayat verdiği bir karakteri seyirciye kabul ettirmek, senaryonun içine yerleştirmek, projenin renklerini kafasında bulmak ve yönetmen tarafından senaryonun içine yerleştiği sırada onun doğru bir şekilde aktarıldığını görmenin kendisi adına bir adrenalin kaynağı olduğunu ifade etti. Ünlü isim hukuk fakültesinde okuduğu sırada oyunculuk mesleğine merak sanmış ve fakülteye 2. sınıfta veda etmişti. O dönemde ailesinin kararına büyük saygı duyduğunu ifade eden Erdal Özyağcılar o dönemde Yıldız Kenter ile de tanışmıştı. Televizyon ekranlarının usta oyuncusu, dizi sektörünün en büyük eksikliği hakkında da önemli açıklamalarda bulundu ve bunun saygı olduğunu söyledi.

Özellikle kendi mesleklerinde saygının çok önemli olduğunu ifade eden ünlü oyuncu oyunculuk mesleğinde bu durumun eksik olduğunu düşündüğünü açıkladı. Kendilerinin saygıyı mesleğin ustalarında öğrendiklerini ifade eden ünlü isim saygının birincilik olduğunu ve teknolojik çağda yeni kuşaklar yalnızca telefon ve klavye başındayken bunu gerçekleştirmenin çok zor olduğunu anlattı. Saygının yaşanarak öğrenilen bir şey olduğunu ifade eden Erdal Özyağcılar bu durumun birisi tarafından anlatılması gerektiğini de söyledi.