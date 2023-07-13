Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Denizer ile ani bir şekilde nikah masasına oturan Yargı dizisi Kaan Urgancıoğlu dikkatleri üzerine çekti. Savcı Ilgaz karakterine hayat vererek milyonları büyüleyen ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu evlilik kararı alması ile hayranlarını çok şaşırttı. 42 yaşındaki ünlü isim sessiz sedasız kız arkadaşı Burcu Denizer ile evlendi ve sosyal medya hesabında fotoğraf paylaşmadı. Peki Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında, nereli, Burcu Denizer ile Kaan Urgancıoğlu ne zamandır birlikte, neden ve nerede evlendi? Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Yunanistan'da evlenmesi sonrasında merak konusu olan Burcu Denizer hakkında araştırmalar yapıldı. Evlendiği gün beyaz renkte ceket ve pantolon giyen Burcu Denizer bu tercihiyle adından söz ettirdi.

Kaan Urgancıoğlu'nun sessiz sedasız ani bir şekilde Yunanistan'da evlendiği Burcu Denizer hakkında araştırmalar yapıldı ve Denizer’in bir dönem Cihangir'de kafe açtığı öğrenildi. Ekranlarda fırtınalar estiren Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile dünya evine girerek adından söz ettirdi. Bir dönem Cihangir'de kafesi bulunan Burcu Denizer’in daha önce sosyoloji bölümünü kazandığı ancak okulunu dondurduğu bilgisine ulaşıldı.

Çiftin uzun süredir birlikte olduğu biliniyordu ve arkadaşlarının nikahlarına gittikleri sırada evlenmeleri şaşkınlık yarattı. Ani evlilik kararıyla herkesi şaşkınlığa sürükleyen Kaan Urgancıoğlu bu haber ile çok konuşuldu.

Lise eğitimini Tarsus Amerikan lisesinde gerçekleştiren Burcu Denizer’in daha sonra Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazandığı fakat okulunu doldurarak yurt dışına yerleştiği öğrenildi. Daha sonra New York'a giden ve işletme okuyan Burcu Denizer’in annesi ile dayısının ünlü mekanların işletmecisi olduğu öğrenildi. Diğer taraftan Burcu Denizer’in dedesinin ise İstanbul'da en ünlü lokantalardan birinin sahibi olduğu açıklandı.