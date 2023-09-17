Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi ilk iki sezon boyunca Kanal D ekranlarında yeni bölümlerini izleyici grubu ile buluşturmuş ve büyük bir başarı kazanmıştı. Ayvalık'ta çekimlerine devam eden Üç Kız Kardeş dizisinin ekibi her yaptıkları ile merak konusu oluyor ve özellikle magazin gündeminde isimlerinden söz ettiriyor. Üç Kız Kardeş isimli başarılı televizyon dizisi projesinin yeni sezonuna bakıldığı zaman ise izleyici grubunu drama yüklü ve dokunaklı bir senaryonun beklediği öğrenildi. Fragmanların yayınlanması ile beraber izleyici grubu televizyon ekranlarını adeta kilitlendi ve neler yaşanacağını merak etti. Çeşitli fragmanlar dizinin 3. sezonunda yaşanacak olan olaylara yönelik bazı bilgileri içerisinde barındırıyor. Dönüş, Derya ve Türkan kırmızı kapalı olan evden çıktı fakat kimsenin birbiriyle vedalaşmaması dikkat çekti. Fırtınalı bir dönem Üç Kız Kardeş dizisi için başlıyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oluyor.

Yeni sezonu ile kanalda ekranlarında izleyici grubu karşısına çıkacak olan Üç Kız Kardeş dizisi reyting rekortmeni olarak dikkat çekiyordu. Yeni sezondan ilk bölüm 19 Eylül Salı akşamında yayınlanacak ve izleyici grubu diziyi izleyecek. Sıcak ve samimi bir aile öyküsünü televizyon ekranlarında seyirci grubunun beğenisine sunan Üç Kız Kardeş’te kardeşlik ve aile bağları da anlatılıyor. Yeni sezona çok farklı bir hikaye ile giriş yapacak olan dizide yaşanacak olan yeni gelişmeler de merak konusu oluyor.

Üç kız kardeş olan Türkan, Derya ve dönüş kardeşlerinin yolları yeni sezonda ayrılıyor ve her biri çok farklı hayatlara bağlıyor. Yeni sezona dair merak izleyici ile paylaşılan tanıtımlar ile artış gösterdi. Projenin yeni döneminde soru işaretlerinin çok fazla olacağı görüldü ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Özellikle Gökberk Demirci tarafından canlandırılan Kartal karakterinin 3. sezonda önemli bir rol üstleneceği düşünülüyor. Kartal karakteri ile beraber dizide büyük bir değişim de yaşanacak.