Seyirci grubu ile pazartesi akşamlarında Fox TV ekranlarında buluşmakta olan Bambaşka Biri isimli televizyon dizisi projesinin ilk bölümü geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıktı. Burak Deniz ile Hande Erçel ikilisinin başrolde performans sergilediği Bambaşka Biri isimli dizi projesinin ikinci yeni bölümü merak içerisinde beklenildi. Fox TV ise kısa süre içerisinde dizilere final yaptırması sebebiyle endişe, korku yaşatıyor ve Bambaşka Biri isimli dizi projesinin sevenleri de bu durumun yaşanmasından endişe duyuyor. 1. bölümü ile FOX TV senelerdir izleyiciler de erken final bıkkınlığı durumunu yaratmıştı. İlk bölümü ile ortalama denebilecek reyting sonuçları elde eden Bambaşka Biri isim dizi projesinin 2. bölümünde alacağı sonuçlar ise merak konusu oldu. Bambaşka Biri isimli dizi projesinin 2. bölümü itibarıyla daha iyi oranlar alarak güçlü bir şekilde yoluna devam edeceği düşünülüyor.

Yurt dışındaki Türk dizisi hayranları ise bambaşka biri isimli dizi projesine yönelik olarak büyük beklentiler içerisinde bulunuyor ve bu durum sosyal medyada yapılan yorumlara da yansıyor. Sosyal medya yorumlarında bambaşka dizisi hakkında çok sayıda paylaşım yapan Türk dizisi hayranları projenin ilerleyen bölümlerde daha iyi olacağını düşünüyor fakat aynı durum Türk izleyici durumunda ise geçerli değil ve çok fazla eleştiri bulunuyor. Dizinin ilk bölümü sonrasında ünlü oyuncu Hande Erçel'in oyunculuğu noktasında olumsuz paylaşımlar yapılmış ve sosyal medyada konu tartışılmıştı. Hande Erçel'in etkileşim gücü ile dünya çapında pek çok Türk dizisi hayranı harekete geçti ve Bambaşka Biri isimli dizi projesini izlemeye başladı. Diğer taraftan Türk izleyici grubu ise olumsuz yorumlarına devam ediyor ve bu durum sonucunda yaşanacak olan gelişmeler araştırılıyor. Türkiye'de yer alan seyirci grubunun izleme alışkanlıkları yeni dizi projesinin kaderinde de belirleyici bir rol üstlenecektir.