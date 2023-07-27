Kendi Düşen Ağlamaz isimli televizyon dizisi projesi TRT 1 ekranlarında beğenilerek izleniyor ve izleyici grubunun gözdesi olmaya devam ediyor. Söz konusu dizi projesi yaz sezonunun en iyi reyting oranlarından birini alırken elde ettiği başarıyla da adından söz ettiriyor. Sosyal medyada ve çeşitli dijital platformlarda eğlenceli bir hikayesi bulunması sebebiyle hep konuşulan dizi projesi YouTube ortamında da videolarıyla yüksek bir sayıda izleniyor. Diğer taraftan dizinin fragmanlarının kısa süre içerisinde milyon izlenme oranları yakaladığı da gözler önüne seriliyor. Yapımcılığı Nazlı Heptürk tarafından üstlerinden ve yapımı NGM Medya tarafından gerçekleşen Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yönetmenliği ise Ahıska ile İnci Balabanoğlu tarafından gerçekleşiyor. Başrollerde Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz, Enes Koçak ve Selen Soyder'ın rol aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor ve tanıtımları ile dikkat çekiyor.

Özellikle sosyal medyada beğeni içerisinde izlenilmeye devam eden Kendi Düşen Ağlamaz isimli televizyon dizisi projesinin 6. bölümü tanıtımları dikkat çekti. Yapılan yorumlarla fırtına gibi esen Kendi Düşen Ağlamaz dizisi büyük ilgi görüyor. Kısa süre içerisinde yayınlanan tanıtımlar ile YouTube trendlerine giren dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı araştırma konusu oldu. Dizi fragmanları kısa süre içerisinde milyon izlenme oranları yakalıyor ve bu durum herkesin dikkatini çekiyor. Fragmanların bile yüksek oranda izlenilmesi izleyici grubunun projeye karşı gösterdiği ilgiyi de gözler önüne seren bir durum.

Yayın ömrüne 2023 yaz döneminin en başarılı projelerinden biri olarak devam eden Kendi Düşen Ağlamaz dizisi yaz sezonunda seyirci grubunun keyfine keyif katıyor. Yeni bölümleri ile perşembe günlerinin galibi olmayı sürdüren dizi projesinin yeni ve ilerleyen bölümlerinde hangi olayların yaşanacağı da merak konusu oluyor.