Bir dram projesi olarak dikkatleri üzerine çeken ve Kanal D ekranlarında izleyici kitlesiyle buluşan Dönence isimli televizyon dizisi projesi her yeni haftada büyük başarılar elde ediyor. Her yeni haftada başarılarına yenilerini ekleyen söz konusu dizi projesinin bir süre önce İsrail'de yayınlanacağı öğrenilmişti. Bunun yanı sıra yurtdışı satışlarının başlaması da diziye karşı duyulan çok olumlu bir gelişme olarak adından söz ettirdi. Dönence isimli dizi projesinin reyting oranlarında iyi bir sonuç almayı sürdürmesi yayıncı kanal olan Kanal D'nin yaz sezonunda projeye karşı ilgi göstermesini de sağlıyor. Dönence dizisi sosyal medyada da güçlü bir pozisyonda bulunuyor ve çok sayıda yorum alıyor. Dizi projesi için işlerin yolunda gittiğini söylemek de doğru bir yorum olacaktır.

Söz konusu dizi projesinden salı gününde bir başarı daha geldi ve dizinin 4. bölümünü yayınlandığı öğrenildi. Günün en iyi reyting oranlarını alan dizi projesi tüm kişiler kategorisinde birincilik elde etti ve bu durum dizi ekibinin moralini arttırmaya yetti. Günü 4. yeni bölümü ile AB ve ABC1 kategorilerinde 2. sırada tamamlayan Dönence dizisi beğenilerek izlenilmeye devam ediyor.

Sosyal medyaya bakıldığı zaman Dönence isimli televizyon dizisi projesinin duygu dolu sahnelerinin öne çıktığı da görünmekte. Dizi projesinin 4. bölümü izleyici grubundan özellikle sosyal medyada olumlu yorumlar aldı ve dizide duygu dolu sahneler ön planda bulundu. Yapılan yorumlara bakıldığı zamanda söz konusu dizi için her şeyin yolunda gittiğini söylemek de yanlış bir yolu yorum olmayacaktır. Oyuncu kadrosunda Atakan Hoşgören, Emre Kınay, Ogün Kaptanoğlu, Didem İnselel, Doğa Karakaş, Ülkü Hilal Çiftçi, Mesut Yılmaz, Umut Kaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların performans sergilediği dizi projesinin 5. yeni bölümü ise 1 Ağustos salı akşamında ekranlarda yayınlanacaktır.