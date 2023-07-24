Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Ya Çok Seversen isimli dizi projesi 3 bölümünü geride bıraktı ve başarılı bir ekran süreci geçirdi. Dizi Perşembe akşamlarında izleyici karşısına çıkıyor ve ekranlarda yer almayı sürdürüyor. Projenin izleyici grubu karşısına çıkardığı ilk iki bölümünde düşük gören reyting oranlarının 3. bölümde artmaya başlaması ile beraber ekibin moralinin arttığı da görüldü. Söz konusu dizi projesinde Ateş karakteri ile Kerem Bürsin ve Leyla karakteriyle Hafsanur Sancaktutan başrollerde performans sergiledi. Uyumu ve enerjisiyle dizi hayranları tarafından beğenip toplayan iki genç oyuncu beğenilerek izleniyor. Söz konusu dizi projesinin hikayesinin devamında bugüne kadar 3 hafta boyunca ekranlarda yer alan ve 3 bölümünü geride bırakan Ya Çok Seversen isimli televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri haberimizin devamında sıraladık.

Dizi hayranları tarafından özellikle yurt dışında büyük bir heyecan ile yeni bölümleri beklenen Ya Çok Seversen isimli dizi projesine yurtdışı satışlarının da iyi bir oranda seyretmesi beklentiler arasında yer alıyor. Önümüzdeki bölümlerde dizinin reytingler noktasında iyi bir çıkış yapmazsa dizi projesine başarısını arttıracak olan bir durum olacaktır. Dizi senaryosunda ise Leyla isimli karakterin hırsızlık yapması pek çok kişi tarafından sorgulanan bir durum olmuştu. Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Leyla'nın dizide bu yaptığı ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve dikkat çekici sözleriyle adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Hürriyet gazetesinde Hakan Gencer'in sorularına yanıt vererek Leyla karakterini yaptıkları hakkında konuştu. Oyuncu ortada bir hırsızlık durumunun olduğunu ve bunun iyi ya da kötü niyetinin olmayacağını söyledi. Bu kızın bir hırsızlık yaptığını fakat çaldıkları şeyleri kendisine harcamadığını da anlattı. 1. bölümde anlatılanlara göre kızın anneyle babasının olmadığını belirten ünlü oyuncu onları hiç görmediğini söyledi.