Dönence isimli televizyon dizisi projesi salı akşamlarında Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve izleyiciyle buluşuyor. Dizi setinden çekilen fotoğraflara bakıldığı zaman ekibin kendi aralarında ne kadar iyi anlaştığı da gözler önüne serilmekte. Beğeni içerisinde izlenen Dönence dizisinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Yeni bölümleri ile her salı akşamında ekranlara gelmeye devam eden dizi projesi dram türünde bir hikayeye sahip. Diğer taraftan oyuncu kadrosunun sette eğlenceli anlar yaşaması da projenin dikkat çekmesi ve çıkmasını sağlamakta.

Projenin elde ettiği başarı oyuncu kadrosunun kısa sürede birbiriyle kaynaşması adına olumlu anlamda yansımıştı. Sıklıkla dizi setinde genç isimlerin ne kadar eğlenceli bir set ortamı olduğu gözler önüne serilmiş ve çeşitli paylaşımlar yapılmıştı. Başrollerde Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan'ın yer aldığı Dönence dizisinin çekimleri İzmir Foça'da devam ediyor. Söz konusu dizi projesinin çekimlerinde eğlenceli anlar yaşanıyor ve çeşitli fotoğraflar paylaşılıyor. Özellikle sosyal medyada dizi oyuncularının keyifli anları büyük ilgi görüyor. Set ortamında eğlenceli bir şekilde vakit geçiren Dönence dizisi oyuncularının pozları objektife yansıyor. Sosyal medyaya bakıldığı zaman Caner Topçu ile Sümeyye Aydoğan'ın ikilisinin partnerliği de büyük ilgi görmekte.

Magazin gündeminde Dönence isimli televizyon dizisi projesinin 4. bölümü yer aldı ve bir yaz dizisi olan Dönence 25 Temmuz salı akşamı ekrana gelen yeni bölümü ile dikkat çekti. Gece karakteri dizinin yeni bölümünde Gülce'yi karşısına olarak insanlarla ilgili bir konuşma yaptı ve bu durum dizinin yeni bölümüne damga vurdu. 5. yeni bölümü ile merak konusu olan Dönence isimli televizyon dizisi projesinde Caner Topçu ile Sümeyye Aydoğan partnerliği beğeni topluyor ve iki ünlü oyuncu sevilerek izleniliyor. Özgür karakterinin Gece karakterine aşık olmaya başladığını söylemesi ise bölümün en çok konuşulan konularından biri oldu.