Üç sezonluk bir başarı hikayesi olarak Camdaki Kız dizisi milyonların ilgisini Kanal D ekranlarına çekmişti. Dizi hayranları projenin final yapması sebebiyle büyük bir üzüntü duymuş ve geriye pek çok anı da kalmıştı. Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteri ile başrolde performans sergileyen ünlü oyuncu Burcu Biricik kariyer hayatına çok önemli bir dizi eklemiş oldu. Bir dram projesi ile seyirci karşısına çıkan Burcu Biricik’in oyunculuk kariyerinde emin adımlar ile ilerlemeye başladığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Sizler için haberimizin devamında Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik'in yaz tatilinde geçirdiği farklı deneyim hakkında detayları ve merak edilenleri yazdık.

Başarılı oyuncu Burcu Burcu Biricik eşi Emre Yetkin ile beraber yaz döneminde Ege Sahillerinde bir otel işletmeye başladı ve bu şekilde ticarete de adım attı. Ünlü isim katıldığı bir etkinlikti bu kararı hakkında konuştu ve deneyimi hakkında önemli ifadeler kullandı. Otel için ne yapabileceklerini denediklerini ve baktıklarını ifade eden ünlü oyuncu biraz dinlendiklerini ve biraz gezdiklerini de söyledi. Başarılı oyuncu Burcu Biricik, otel işletmeciliğinin keyifli olduğunu belirtti ve yeni öğrenme sürecinin içine girdiğini açıkladı.

Selma Ergeç de Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Selen Koroğlu karakteriyle tekrardan televizyon dizilerine dönüş yapmıştı. Selma Ergeç de rol arkadaşı Burcu Biricik gibi yaz aylarında farklı bir deneyim yaşıyor. Kendisini geliştirmeye çalıştığını ifade eden ünlü isim yaz döneminin güzel geçtiğini dinlendiğini ve bir şeyler öğrenmeye çalıştığını ifade etti. Onun için yeni projeler için bir şey söyleyemeyeceğini belirtirken kendisini geliştirmek için neler yaptığı konusuna ise değinmeyi tercih etmedi. Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncularının yaz döneminde yaptıklarına sizler için haberimizde yazdık.