Kısa bir süreliğine de olsa ünlü oyuncu Burak Deniz'in ekranlardan uzak kaldığı zaman hayranlarına bir asır gibi gelmişti. Yeni projesi ile merak ve heyecan içerisinde beklenen ve attığı Her adım ile magazin gündeminin üst sıralarında adından söz ettiren başarılı oyuncu Burak Deniz bu defa yeni dizisiyle gündemden düşmüyor. Özellikle dizideki partneri ile de dikkatleri üzerine toplayan ve sıklıkla adından söz ettiren başarılı oyuncu Burak Deniz Bambaşka Biri isimli dizi projesi ile tekrardan televizyon ekranlarına dönüş kararı aldı. Ünlü oyuncu eski rol arkadaşı güzel oyuncu Hande Erçel ile ikinci defa bir projede başrolde performans sergileyecek.

Yeni dizisi olan Bambaşka Biri isimli dizi projesi ile Türkiye'nin ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine hayat veren Burak Deniz her yaptığıyla adından söz ettiriyor. Peki Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak, hangi tarihte yayınlanacak, ilk bölüm ne zaman, oyuncuları kimdir, konusu nedir, nerede çekildi? Sizler için haberimizin devamında oyuncu seçimi ve konusu ile magazin gündeminde merak konusu olan yeni dizi Bambaşka Biri ile ilgili merak edilenleri yazdık.

Sevilen oyuncu Burak Deniz yeni dizisi olan Bambaşka Biri isimli dizi projesinde hayat verdiği haber spikeri karakterine hızlı bir şekilde alıştı. Çeşitli espriler yaparak bu karakteri sosyal medyaya da taşıyan ünlü isim dizinin yayınlanacağı ilk gün ile merak konusu oluyor. Yayınlanan tanıtımlardan da anlaşıldığı üzere Bambaşka Biri isimli televizyon dizisi projesinin ilk bölümü 11 Eylül Pazartesi akşamında televizyon ekranlarında yer alacak. Yayınlanan tanıtımları ile seyirci grubunu etkilemeyi Bambaşka Biri isimli yeni dizi projesinde yaşanacak olan olaylar dizinin hayranları tarafından titiz bir biçimde merak ediliyor. Proje henüz yayın hayatına başlamamış olsa bile sosyal medyada da güçlü etkileşimler oluşturuyor ve Burak Deniz hayranlarının diziyi sahiplenmiş olması dikkat çeken bir yorum olarak görülüyor.