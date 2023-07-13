Sezona damgasını vuran ve Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesi özellikle oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol kadın oyuncusu olarak adından söz ettiren ünlü isim Sıla Türkoğlu önemli bir süreç geçirdi. Söz konusu projesi ünlü oyuncunun kariyer hayatında olumlu anlamda yansıdı ve sonraki süreçlerde yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Genç oyuncu Sıla Türkoğlu, Emanet isimli günlük dizide parlamış ve daha sonra Kızılcık Şerbeti isimli projede yer alarak daha geniş bir hayran kitlesine hitap etmişti. Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesi sayesinde yurt dışında ismini daha geniş kitlelere duyurmayı başardı ve sosyal medya ortamında daha çok göründü. Genç isim Emanet isimli Kanal 7 projesinde büyük bir kitleye etkiliyordu. Fakat yeni dizi ile oyunculuk başarısına yeni bir başarı katan ünlü isim hayran listesini arttırarak yolculuğuna devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında yaptıkları dizide her ikisinin de eşit miktarda olduğunu düşündüğünü belirtti. Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesinde ortaya iyi bir iş çıksa da aynı zamanda büyük eleştirilerin yapıldığı da açıklandı. Ünlü isim bu durumu hatırlatarak aslında bıçak sırtı olarak isimlendirilen bir sürecin içinden çıktıklarını hatırlattı. Senaryo ise dizinin başarısındaki en önemli neden olarak gösterildi dizinin senaryosunun izleyici grubunu fazlasıyla etkilediğini düşündüğünü belirten ünlü isim ekibinde birbiriyle çok iyi anlaştığını ifade etti.

Dizide hayat verdiği Doğa karakterinin kendisine çok iyi oturduğu yorumlarına karşı olumlu yanıt veren ünlü oyuncu hayat verdiği karaktere benzediğini de söyledi. Doğa’ya benzediğini düşündüğünü açıklayan ünlü oyuncu benzerlikleri olduğunu ve kendisinin de haksızlığa gelemediğini söyledi. Elimden geldiği kadar haksızlığın karşısında durmaya çalıştığını belirten Sıla Türkoğlu dizisi hakkında konuştu.