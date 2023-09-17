Resmi olarak final yapacağının duyurusu gerçekleşen Ya Çok Seversen isimli dizi projesi magazin gündeminde üst sıralarda alınan söz ettiriyor. Sosyal medyadan önemli bir paylaşıma imza atan sizin yapımcı firması Ay Yapım dikkatleri üzerine çekti. Dizi hayranları yapımcı firmanın final kararını duyurması sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve alınan bu kararın yanlış olduğunu düşündüklerini belirtti. Sosyal medyadan final yapılacağını duyurusunun gerçekleşmesi sonrasında sosyal medyada da izleyici grubu isyan etmeye başladı.

Ya Çok Seversen isimli dizi projesi başladığı günden bu yana yurt dışında da 20'den fazla ülkede yayınlanıyor. Sıklıkla başarısından söz edilen dizi projesi sosyal medyada büyük bir desteği arkasına alıyor ve yabancı dizi hayranları tarafından da izleniyor. Sıklıkla vurgulanan bir yapım haline gelen dizi projesi özellikle oyuncuların sevenleri tarafından titizlikle takip ediliyordu.

Özellikle Kerem Bürsin hayranları ise bu diziden memnuniyet duyuyordu. Çünkü oyuncu 2 yıllık bir ara sonrasında tekrardan setlere dönüş yapma kararı almıştı. Kerem Bürsin hayranları oyuncunun ekranlara dönüş yapması ile çok sayıda paylaşım yapmış ve sosyal medyada rekor etkileşimler elde edilmişti.

Kadın başrol olarak ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutanan’ın başarılı bir performans ortaya koyduğu dizide reyting oranları ise iyi bir durumda seyretmedi. Bu durum dizinin devamı ile ilgili büyük bir soru işaretini de beraberinde getirdi. Açıklama ise Ay Yapım tarafından gerçekleşti. Projenin 13 bölümü ile ekran hayatının sonlandıracağı öğrenildi ve seyirci grubu açıklanan bu duyuruyu üzüntüyle karşıladı. 2 hafta sonra televizyon ekranlarında yayınlanacak olan 13. bölüm ile Ya Çok Seversen isimli televizyon dizisi projesi ekran ömrünü tamamlamış olacak. Seyirci grubuna teşekkür etmeyi ihmal etmeyen dizi projenin Türkiye ile beraber eş zamanlı olarak pek çok ülkede yayınlanmakta olduğunu da açıklandı.