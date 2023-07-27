Başrolde Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun performans sergilediği Ya Çok Seversen isimli televizyon dizisi projesinin ilk iki bölümü özellikle reyting oranlarında hayal kırıklığına uğratmıştı. Fakat daha sonra proje 3 yeni bölümünü izleyici karşısına çıkarmış ve bu defa izlenme oranlarında bir hareketliliğin başladığı görülmüştü. Geçen hafta dizinin iyi sayılabilecek reyting oranları alması ile beraber seyirci grubunun projelerine karşı ilgisinde artış olduğu görüldü. Bu sebeple dizinin 4. bölümü olan yeni bölümde büyük bir önem taşımaya devam ediyor. Söz konusu dizi projesinin iki başrol oyuncusunun güçlü uyumunun ve yüksek enerjisinin reyting oranlarına yansımasıyla beraber Ya Çok Severseniz dizisinin yükselişinin ayak sesleri de duyuluyor.

Bu noktada söz konusu dizi projesinin 4. yeni bölümünde elde edeceği sonuçlarda özellikle dizinin geleceği için çok önemli bir yerde. Dizinin yeni bölümü 27 Temmuz Perşembe akşamında yayınlanacak ve projede ilginç olaylar meydana gelecek. Yeni bölümde projenin reyting oranlarının nasıl ilerleyeceği belirlenecek. Bu sebeple yeni bölüm Ya Çok Severse isimli proje için oldukça önemli olarak görülüyor.

Dizinin 3. bölümünde iki başrol oyuncusunun aşk dolu sahneleri dikkat çekmiş ve bu sebeple izlenme oranlarında bir hareketlilik yaşanmıştı. 3. bölümde aşk dolu sahnelerin yaşanması sonrasında izleyici grubunun diziye karşı ilgi göstermesi ardından 4. yeni bölümde de Leyla ve Ateş karakterleri arasında yakınlaşmanın devam edeceği düşünülüyor.

4. yeni bölümden 2. fragmanı yayınlayan Ya Çok Seversen dizisinde Leyla karakteri Ateş karakterini şaşırtacak ve iyiden iyiye Leyla kendisini Ateş’e kaptırmaya başlayacak. Leyla Ateş'i etkilemek isterken fazla dikkat çekecek ve Ateş onun yaptıkları karşısında şok olacak ve etkilendiği sırada şüphelenmeye de başlayacak.