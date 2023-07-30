Genç, güzel ve başarılı oyuncu Özgü Kaya, bir Kanal D dizisi olan Üç Kız Kardeş isimli projede kadın başrol olarak öne çıkıyor. Ünlü isim son dönemlerin en çok konuşulan kadın oyuncularından birisi oldu ve özellikle yeni dizisiyle dikkat çekerek adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği karakter ile göz dolduruyor ve başarısıyla adından söz ettiriyor. Dizi projesinin çok iyi reytingler almasında ünlü oyuncunun etkisi büyük olarak görülüyor. Güzelliği ve güçlü oyunculuk performansı ile projenin yüksek reyting oranları elde etmesine büyük pay sahibi olan Özgü Kaya dizide rol arkadaşı Berker Güven ile beraber çok iyi bir partnerlik süreci yürütmüştü. Yeni sezonda da ünlü oyuncu Özgül Kaya dizi projesinde rolüne devam edecek ve izleyiciyle buluşacak. Üç Kız Kardeş dizisi ilk iki sezonu başarıyla tamamlamış 3. sezonda da yayın hayatına devam edeceğini açıklamıştı. Dizi projesinin 3. sezonuyla beraber Eylül ayı itibariyle hayranları karşısına çıkacağı biliniyor ve bu gelişme sebebiyle dizi ilgi çekiyor.

Ünlü oyuncu Özgü Kaya dizi projesinde hayat verdiği Türkan karakteriyle kariyer hayatında yepyeni bir aşamaya geçmişti. Ünlü oyuncu yaz döneminde Avrupa'yı turlayarak geçirmiş ve güzel bir tatil dönemi yaşadığını da ifade etmişti.

Dizi projesinin çekimleri için ünlü oyuncu Özgü Kaya ağustos ayının son günlerinde tekrardan Ayvalık'a gideceğine anlattı ve hayatının biraz sürprizlerle dolu olduğunu söyledi. Hayatını plan yapmadan yaşadığını belirten ünlü oyuncu dizinin 3. sezonu ile ilgili düşüncelerini belirtti ve bu sayede merak edilenleri yanıtladı.

İlk iki sezonun güzel geçtiğini belirten Özge Kaya 3. sezon hazırlıklarına da başladıklarını ve izleyici grubundan çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi. Reyting oranlarında da bu durumun karşılığını bulmanın gurur verici bir şey olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.